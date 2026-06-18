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Thể thao

Chỉ tiêu của thể thao Việt Nam ở ASIAD 20

  • Thứ năm, 18/6/2026 18:37 (GMT+7)
  • 25 phút trước

Trước thềm ASIAD 20 vào tháng 9 tại Nhật Bản, thể thao Việt Nam đã xác định rõ mục tiêu là cải thiện thành tích so với kỳ đại hội trước, tức vượt mốc 3 huy chương vàng.

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Thể thao Việt Nam đặt chỉ tiêu vượt 3 HCV ở ASIAD 20. Ảnh: Ủy ban Olympic Việt Nam.

Chia sẻ về kế hoạch chuẩn bị, Phó cục trưởng Cục Thể dục Thể thao Nguyễn Hồng Minh cho biết ngành thể thao đang triển khai lộ trình chi tiết, đồng bộ từ cấp quản lý đến ban huấn luyện các đội tuyển. “Chúng ta phấn đấu đạt thành tích cao hơn ASIAD 19. Số lượng huy chương cụ thể sẽ được tính toán dựa trên chỉ tiêu của từng vận động viên và từng môn”, Phó cục trưởng chia sẻ.

Tại ASIAD 19 ở Hàng Châu - Trung Quốc năm 2023, đoàn thể thao Việt Nam giành 3 HCV ở các nội dung bắn súng, karate và cầu mây nữ. Đây là cơ sở để ngành thể thao tiếp tục đặt kỳ vọng vào những môn mũi nhọn, đồng thời mở rộng đầu tư nhằm gia tăng cơ hội cạnh tranh huy chương.

Các đội tuyển trọng điểm đang bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm với những chuyến tập huấn trong và ngoài nước. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên nhằm đảm bảo giáo án huấn luyện đạt hiệu quả tối ưu. Những môn có khả năng tranh chấp huy chương như bắn súng, karate, cầu mây, điền kinh, bơi lội, đua thuyền hay xe đạp được ưu tiên tối đa về nguồn lực.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, chế độ dinh dưỡng và phục hồi cũng được cá nhân hóa cho từng VĐV. Cục Thể dục Thể thao đã chỉ đạo các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia xây dựng chế độ đãi ngộ đặc thù, từ khẩu phần ăn đến chăm sóc y sinh học thể thao, nhằm đảm bảo vận động viên đạt trạng thái thể lực và tâm lý tốt nhất khi bước vào thi đấu.

Phó cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh theo Nghị định 152, các VĐV giành HCV tại ASIAD sẽ được tuyển thẳng vào làm viên chức nhà nước sau khi giải nghệ. Đồng thời, ngành thể thao cũng đẩy mạnh tháo gỡ các rào cản pháp lý nhằm thu hút chuyên gia nước ngoài và vận động viên Việt kiều. Trước đây, quy định về bằng cấp và giấy phép lao động khiến quá trình hợp tác gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian tới, những vướng mắc này được kỳ vọng sẽ được giải quyết, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng huấn luyện và thi đấu. ASIAD 20 sẽ diễn ra từ ngày 19/9 đến 4/10 ở Nhật Bản.

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Kiều Oanh

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