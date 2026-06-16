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Thể thao

Xác định 3 đội thăng Hạng Nhất mùa sau

  • Thứ ba, 16/6/2026 18:46 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Ba tấm vé thăng Hạng Nhất mùa 2026/27 đã chính thức có chủ sau loạt trận căng thẳng của giải Hạng Nhì Quốc gia.

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Lâm Đồng giành tấm vé cuối cùng lên chơi ở giải Hạng Nhất 2026/27. Ảnh: VFF.

Bước vào trận đấu tranh vé vớt chiều 16/6, cả Lâm Đồng và Trường Giang Gia Định đều hiểu rằng cơ hội “đổi đời” là ở đây. Đội bóng đến từ TP.HCM nhập cuộc chủ động hơn nhờ dàn cầu thủ giàu kinh nghiệm. Ngay phút 10, Gia Định suýt mở tỷ số khi Hữu Nhiều dứt điểm cận thành, nhưng thủ môn Lâm Nhật đã xuất sắc cứu thua.

Sau tình huống này, Lâm Đồng dần lấy lại thế trận. Đội bóng phố núi chơi kỷ luật hơn, siết chặt đội hình và hạn chế khoảng trống. Dù Gia Định kiểm soát bóng nhiều hơn trong hiệp một, họ không tạo thêm được cơ hội đáng kể. Ở chiều ngược lại, Lâm Đồng chủ yếu tập trung tranh chấp khu trung tuyến, khiến thế trận diễn ra giằng co và thiếu đột biến.

Hiệp hai chứng kiến thế trận cân bằng hơn khi hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Tuy nhiên, bóng vẫn chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân. Cơ hội nguy hiểm gần như không xuất hiện, ngoại trừ tình huống ở phút 83 khi thủ môn Anh Trí của Gia Định bắt bóng không dính.

Sau 90 phút, trận đấu khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Kết quả này buộc hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định thắng thua. Sau 6 lượt sút, Lâm Đồng giành chiến thắng với tỷ số 4-3 trước Gia Định để giành vé thăng hạng cuối cùng.

Trước đó ở loạt trận hôm 14/6, hai suất thăng hạng đầu tiên đã thuộc về Trẻ Hà Nội và Huế. Trong khi đó, Trẻ Phù Đổng và Mê Kông Cần Thơ là hai đội phải xuống chơi tại giải Hạng Ba từ mùa 2027.

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Kiều Oanh

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