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Thể thao

Ninh Bình chia tay cựu trợ lý HLV Park Hang-seo

  • Thứ ba, 16/6/2026 11:41 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

CLB Ninh Bình chính thức nói lời chia tay HLV Bae Ji-won sau khi mùa giải 2025/26 hạ màn, khép lại hai tháng làm việc của chiến lược gia người Hàn Quốc tại đây.

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CLB Ninh Bình thông báo chia tay HLV Bae Ji-won. Ảnh: CLB Ninh Bình.

Sáng 16/6, trang chính thức của CLB Ninh Bình xác nhận thông tin chia tay HLV Bae Ji-won. Đội bóng đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tinh thần làm việc và những đóng góp của HLV Bae Ji-won trong giai đoạn tăng tốc ở nửa sau mùa giải. “Dù thời gian gắn bó không dài, ông vẫn để lại dấu ấn tích cực bằng sự tận tâm và đóng góp quan trọng về chuyên môn”, CLB Ninh Bình viết.

HLV Bae Ji-won gia nhập đội bóng từ giữa tháng 4/2026. Dù được đăng ký ở vị trí HLV trưởng, nhưng thời điểm đó, GĐKT Vũ Tiến Thành vẫn là người chịu trách nhiệm chính về chuyên môn. Trong 7 trận dẫn dắt, ông Bae cùng CLB Ninh Bình giành 4 chiến thắng, hòa 2 và thua 1.

Đến vòng 25, sau khi HLV Chu Đình Nghiêm tiếp quản đội bóng, ông Bae Ji-won chuyển sang đảm nhiệm vai trò HLV thể lực. Khi nhà cầm quân họ Chu mang theo ê kíp quen thuộc, việc chia tay chiến lược gia người Hàn Quốc là điều đã được dự báo từ trước. Kết thúc mùa giải 2025/26, CLB Ninh Bình giành hạng ba V.League và ngôi á quân Cúp Quốc gia.

Trước khi đến đội bóng cố đô, HLV Bae Ji-won từng là trợ lý thể lực thân cận của HLV Park Hang-seo trong giai đoạn thành công của bóng đá Việt Nam năm 2018. Sau đó, ông làm việc tại Hong Kong trong màu áo Kitchee và Eastern, trước khi trở lại Việt Nam năm 2022 và có thời gian dẫn dắt Thể Công - Viettel.

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