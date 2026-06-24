Quang Hải: Sau V.League, quá tải là điều khó tránh

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải cho biết một số tuyển thủ Việt Nam đang gặp vấn đề về thể trạng, cần thêm thời gian hồi phục trước khi trở lại tập luyện cùng cả đội.

Tuyển Việt Nam vẫn chưa đủ quân số ở buổi tập chiều 24/6. Ảnh: Đức Cường.

“Sau một giải đấu dài ở V.League cũng như nhiều mặt trận khác, việc một số cầu thủ gặp chấn thương hoặc quá tải là điều khó tránh. Họ cần thêm thời gian để hồi phục. Tôi tin rằng trong những buổi tập tới, đội sẽ có đầy đủ lực lượng”, tiền vệ Nguyễn Quang Hải chia sẻ về tình hình chấn thương của một số cầu thủ tuyển Việt Nam.

Chiều 24/6, tuyển Việt Nam bước vào buổi tập thứ hai chuẩn bị cho ASEAN Cup 2026. Đây là buổi tập mà HLV Kim Sang-sik tiếp tục chưa có đủ quân số. Ngô Đăng Khoa, Đỗ Duy Mạnh, Lê Ngọc Bảo vẫn đang phải tập riêng tại khách sạn. Trong khi đó, Nguyễn Thành Chung và Khuất Văn Khang tập theo giáo án riêng của các bác sĩ.

Đánh giá về những ngày đầu hội quân, tiền vệ sinh năm 1997 cho rằng toàn đội vẫn đang trong giai đoạn làm quen, khi mới tập trung được hai ngày và chưa có nhiều buổi tập chuyên môn trên sân: “Dù chưa tập luyện nhiều, nhưng trong sinh hoạt, từ những buổi trò chuyện hay cà phê cùng nhau, có thể thấy các cầu thủ đều rất chuyên nghiệp. Mọi người cũng không có sự lạ lẫm, bởi phần lớn đã quen biết nhau từ trước”.

Anh cũng nhấn mạnh vai trò của các cầu thủ giàu kinh nghiệm trong việc giúp những nhân tố mới hòa nhập: “Khi khoác áo đội tuyển quốc gia, ai cũng có áp lực riêng. Với những cầu thủ đã nhiều lần lên tuyển, chúng tôi sẽ cố gắng gắn kết tập thể, hỗ trợ các cầu thủ mới để toàn đội sớm đạt trạng thái tốt nhất”.

Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng tại Hà Nội đang ảnh hưởng không nhỏ đến thể lực của các cầu thủ. Tuy nhiên, Quang Hải khẳng định toàn đội sẽ nỗ lực thích nghi: “Thời tiết ảnh hưởng nhiều đến thể lực, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục, làm quen để hoàn thành tốt các bài tập”.

Về mục tiêu, tiền vệ này cho biết tuyển Việt Nam luôn hướng đến những kết quả cao nhất, nhưng sẽ đi từng bước cụ thể: “Chúng tôi đặt ra mục tiêu cao, nhưng sẽ có lộ trình rõ ràng qua từng giai đoạn, từ chuẩn bị cho đến thi đấu ở từng trận”.

Cuối cùng, khi nói về đồng đội Nguyễn Tài Lộc, Quang Hải cho biết anh không gặp khó khăn trong việc phối hợp: “Tôi từng thi đấu cùng Tài Lộc ở CLB Công an Hà Nội nên không có gì lạ lẫm. Có chăng chỉ là cái tên khiến mọi người chú ý, còn về chuyên môn thì chúng tôi hiểu nhau và luôn cố gắng hỗ trợ lẫn nhau”.