Phản ứng của Xuân Son khi lên chức đội phó

Tiền đạo Nguyễn Xuân Son khẳng định việc được bầu làm đội phó tuyển Việt Nam là một vinh dự lớn để anh tiếp tục nỗ lực và cống hiến vì màu cờ sắc áo.

Xuân Son coi chức đội phó ở tuyển Việt Nam là động lực để phấn đấu. Ảnh: VFF

“Cách đây rất lâu, hồi ở Brazil và thi đấu trong đội trẻ, tôi từng làm đội trưởng. Nhưng ở Việt Nam, đây là lần đầu tiên tôi được bầu vào ban cán sự, tôi rất vui”, Xuân Son chia sẻ sau khi được bầu làm đội phó tuyển Việt Nam.

Xuân Son và Hoàng Đức giữ vai trò đội phó của tuyển Việt Nam, còn Quang Hải được giao trọng trách giữ băng đội trưởng. Thông tin này được tuyển Việt Nam thông báo vào sáng 27/6. Việc một cầu thủ nhập tịch như Xuân Son được bầu vào ban cán sự cho thấy niềm tin của ban huấn luyện vào vai trò chuyên môn lẫn tinh thần của anh.

Chân sút thuộc biên chế Nam Định khẳng định việc làm đội phó không hề áp lực, thay vào đó, anh nhìn nhận trách nhiệm mới theo hướng tích cực: “Tôi nghĩ mọi người, không chỉ huấn luyện viên mà cả gia đình tôi, đều kỳ vọng rất nhiều vào tôi. Vì vậy, tôi ở đây để làm những điều tốt nhất, mang lại những điều tích cực cho tuyển Việt Nam. Đó là công việc của tôi. Tôi nghĩ mọi người đều biết phong cách của tôi và tôi có thể làm gì cho đội tuyển, nên tôi ở đây để giúp đỡ đội bóng”.

Liên quan đến sự vắng mặt của trung vệ Đỗ Duy Mạnh và tiền đạo Ngô Đăng Khoa từ những ngày đầu hội quân, Xuân Son cho biết: “Tôi không biết quá nhiều về chấn thương của cậu ấy, nhưng hy vọng Mạnh sớm trở lại vì cậu ấy là một cầu thủ rất tốt và cũng là một người bạn thân của tôi. Tôi gửi lời động viên để cậu ấy sớm hồi phục và giúp đỡ đội tuyển. Còn Khoa Ngô, tôi nghĩ cậu ấy là một cầu thủ giỏi, có nhiều phẩm chất. Tôi hy vọng cậu ấy sẽ giúp ích cho đội tuyển. Ở đây có nhiều cầu thủ chất lượng, nên tôi sẽ cố gắng hỗ trợ cậu ấy”.

Bên cạnh đó, Xuân Son cũng thẳng thắn chia sẻ về quá trình hồi phục sau chấn thương: “Thật lòng mà nói, tôi đã gặp một chấn thương khá nặng. Việc gãy chân khiến tôi không dễ để trở lại 100% phong độ. Nhưng hiện tại, tôi cảm thấy thể lực tốt và đang cố gắng ghi bàn, hỗ trợ đồng đội. Tôi không biết huấn luyện viên cần gì ở tôi, nên tôi sẽ làm hết sức mình”.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 1/7 trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. Sau đó, đội sẽ có trận giao hữu với Myanmar ngày 18/7, trước khi bước vào ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor-Leste vào ngày 24/7.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.