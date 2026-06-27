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Thể thao

Xuân Son lên chức đội phó tuyển Việt Nam

  • Thứ bảy, 27/6/2026 10:17 (GMT+7)
  • 35 phút trước

Tuyển Việt Nam đã công bố ban cán sự, tiền vệ Nguyễn Quang Hải giữ vai trò đội trưởng, hai đội phó là Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son.

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Xuân Son cùng Hoàng Đức và Quang Hải được bầu vào ban cán sự tuyển Việt Nam. Ảnh: VFF.

Trong đó, sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son ở vị trí đội phó nhận được nhiều sự chú ý. Đây là lần đầu tiên tiền đạo này góp mặt trong ban cán sự, đánh dấu bước tiến lớn trên hành trình của anh ở đội tuyển quốc gia. Không chỉ thể hiện sự ghi nhận về chuyên môn, quyết định này còn mang ý nghĩa chiến lược khi giúp tăng cường sự kết nối giữa nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm và lực lượng cầu thủ nhập tịch, cầu thủ gốc Việt.

Ở lần hội quân này, tiền vệ Quang Hải được bầu làm đội trưởng. Tại đợt tập trung FIFA Days tháng 3, Quang Hải đảm nhiệm vai trò đội phó, hỗ trợ đội trưởng Đỗ Duy Mạnh. Tuy nhiên trong lần hội quân này, trung vệ thuộc biên chế CLB Hà Nội đang trong quá trình hồi phục chấn thương, buộc ban huấn luyện phải có sự điều chỉnh. Tấm băng đội trưởng vì thế được trao cho Quang Hải, cầu thủ được xem là “đầu tàu” cả về chuyên môn lẫn tinh thần.

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Quang Hải giữ băng đội trưởng tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tiền vệ sinh năm 1997 không chỉ sở hữu kinh nghiệm thi đấu dày dạn, Quang Hải còn là cầu thủ có khả năng kết nối lối chơi, truyền cảm hứng và giữ vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ. Anh cũng từng đảm nhiệm vai trò đội trưởng ở nhiều cấp độ, từ U20 World Cup 2017 đến U23 Việt Nam.

Ở cấp CLB, mùa giải 2025/26 chứng kiến phong độ ấn tượng của Quang Hải khi anh cùng CLB Công an Hà Nội giành chức vô địch V.League, đồng thời được vinh danh là Cầu thủ hay nhất giải.

Đội phó còn lại của tuyển Việt Nam là tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức. Trong những lần hội quân gần đây, cầu thủ sinh năm 1998 được tin tưởng và liên tục được bầu vào ban cán sự.

Theo kế hoạch, tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại Hà Nội đến ngày 1/7 trước khi sang Hàn Quốc tập huấn. Sau khi trở về, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận giao hữu với Myanmar ngày 18/7 trên sân Thái Nguyên, trước khi bước vào hành trình ASEAN Cup 2026 bằng chuyến làm khách trên sân của Timor-Leste vào ngày 24/7.

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Lich thi đấu của tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF.

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  • Nguyễn Quang Hải

    Nguyễn Quang Hải

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    • Ngày sinh: 12/4/1997
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  • Đỗ Duy Mạnh

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