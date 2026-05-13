Lê Giang, Khoa Ngô có quốc tịch Việt Nam

Sáng 13/5, Patrik Lê Giang và Ngô Đăng Khoa chính thức nhận quốc tịch Việt Nam, mở ra cơ hội khoác áo đội tuyển quốc gia trong thời gian tới.

Khoa Ngô và Lê Giang được nhận quốc tịch Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Hà.

Patrik Lê Giang sinh năm 1992 tại Slovakia, trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu trước khi chuyển đến Việt Nam từ năm 2023 trong màu áo CLB TP.HCM. Thủ môn cao 1,88 m nhanh chóng khẳng định chuyên môn và hiện là chốt chặn quan trọng của CLB CA TP.HCM.

Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, phản xạ tốt cùng sự ổn định trong nhiều mùa giải gần đây, Patrik được đánh giá đủ khả năng cạnh tranh vị trí ở tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, ở trận gặp Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 3, anh không góp mặt do chưa hoàn tất thủ tục chuyển đổi Liên đoàn Bóng đá.

Trong khi đó, Ngô Đăng Khoa, hay còn gọi là Khoa Ngô, là gương mặt trẻ giàu tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Sinh năm 2006 tại Australia, cầu thủ này gia nhập CA TP.HCM hồi đầu năm 2026 theo dạng cho mượn từ Perth Glory.

Dù chỉ cao 1,65 m, Khoa Ngô gây ấn tượng nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tạo đột biến ở hàng công. Tài năng trẻ này ghi 4 bàn cho CA TP.HCM tại V.League và cúp Quốc gia mùa 2025/26. Khoa Ngô đang hoàn tất các thủ tục chuyển đổi Liên đoàn để đủ điều kiện khoác áo tuyển Việt Nam trong tương lai gần.

Phát biểu tại buổi lễ, Patrik xúc động chia sẻ anh chờ đợi khoảnh khắc này suốt 3 năm và luôn mong muốn được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Thủ môn Việt kiều khẳng định sẽ nỗ lực thi đấu để đáp lại sự tin tưởng và hỗ trợ từ mọi người.