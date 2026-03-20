Khoa Ngô lại ghi bàn

  • Thứ sáu, 20/3/2026 21:16 (GMT+7)
Tối 20/3, Khoa Ngô ghi bàn duy nhất giúp CLB Công an TP.HCM thắng tối thiểu 1-0 trước Trường tươi Đồng Nai ở tứ kết cúp Quốc gia 2025/2026.

Khoa Ngô liên tục tỏa sáng thời gian qua.

Bước vào trận đấu trên sân Thống Nhất, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức nhập cuộc đầy hứng khởi. Tuy nhiên, Đồng Nai cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng khi chơi áp sát quyết liệt, khiến CA TP.HCM gặp nhiều khó khăn trong khâu triển khai.

Hiệp 1 diễn ra căng thẳng với thế trận giằng co. Cơ hội đáng chú ý nhất thuộc về đội chủ nhà khi Nguyễn Tiến Linh phối hợp với đồng đội nhưng không thể đánh bại thủ môn Bùi Tấn Trường.

Sau giờ nghỉ, thế trận dần nghiêng về phía CA TP.HCM. Bước ngoặt đến ở phút 71 khi Khoa Ngô đột phá vào vòng cấm và buộc hậu vệ Tấn Sinh phạm lỗi. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài không chỉ cho đội chủ nhà hưởng phạt đền mà còn rút thẻ đỏ với Tấn Sinh, đẩy Đồng Nai vào thế thiếu người.

Trên chấm 11 m, Khoa Ngô lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số ở phút 76. Những phút còn lại, dù rất nỗ lực tìm bàn gỡ, Đồng Nai không thể xuyên thủng hàng thủ chắc chắn của đội chủ nhà. Chiến thắng giúp CA TP.HCM hoàn thành mục tiêu vào bán kết, đồng thời tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh danh hiệu mùa giải.

Khoa Ngô một lần nữa trở thành điểm sáng, cho thấy vai trò ngày càng quan trọng trong đội hình CA TP.HCM. Sau 5 trận, cầu thủ này có riêng cho mình 4 bàn dù sở trường đá cánh.

Hiểu Phong

