Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam

  • Thứ năm, 29/1/2026 11:32 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Sáng 29/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thủ môn Patrik Lê Giang hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Thủ môn Patrik Lê Giang thành công nhập tịch. Ảnh: Phương Lâm.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch của Patrik Lê Giang được xem là bước đi nằm trong định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam. Patrik Lê Giang tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia. Anh hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM.

Patrik Lê Giang được nhập tịch sau quá trình đánh giá toàn diện về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định trong những mùa giải gần đây.

Anh trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, từng thi đấu tại Slovakia trước khi trở về Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM từ năm 2023. Tại V.League, anh nhanh chóng khẳng định năng lực và là trụ cột trong khung gỗ CA TP.HCM.

Nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong các đợt tập trung FIFA Days sắp tới, Patrik Lê Giang được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong khung gỗ tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn khiến cuộc đua vị trí thủ môn trở nên quyết liệt hơn.

Bên cạnh Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Đình Triệu, bóng đá Việt Nam còn sở hữu lứa thủ thành trẻ tài năng nổi lên trong 2 năm qua như Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình hay cả Phạm Đình Hải.

Đình Bắc không muốn so sánh với lứa Thường Châu 2018 Trở về sau VCK U23 châu Á 2026, Nguyễn Đình Bắc khẳng định anh và các đồng đội không muốn bị đặt lên bàn cân so sánh với các đàn anh từng làm nên kỳ tích năm 2018.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

U23 Việt Nam về nước trong vòng tay người hâm mộ

U23 Việt Nam được chào đón nồng nhiệt ở sân bay sau khi trở về với chiếc HCĐ ở giải U23 châu Á 2026.

22:12 24/1/2026

Đình Bắc: So sánh tôi với Quang Hải là khập khiễng

Đình Bắc tin rằng mình chưa thể so sánh với người đàn anh Quang Hải và còn phải nỗ lực rất nhiều ở V.League sau thành công rực rỡ cùng U23 Việt Nam tại SEA Games và giải châu Á.

30:1808 hôm qua

Nhà Đình Bắc làm 100 mâm cỗ ăn mừng

Sau hành trình đáng nhớ cùng U23 Việt Nam tại U23 châu Á 2026, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc trở về quê nhà trong niềm vui của gia đình, hàng xóm với bữa tiệc 100 mâm cỗ tri ân.

45:2675 hôm qua

Kiều Oanh

Patrik Lê Giang Đặng Văn Lâm Patrik Lê Giang tuyển Việt Nam HLV KIm Sang-sik

  • Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm

    Đặng Văn Lâm (tên tiếng Nga Lev Shonovich Dang) là một cầu thủ bóng đá mang hai dòng máu Việt - Nga, hiện đang chơi ở vị trí thủ môn tại câu lạc bộ Hải Phòng và Đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.

    • Ngày sinh: 13/8/1993
    • Nơi sinh: Moskva, Nga
    • Chiều cao: 1.88 m

Đọc tiếp

Dieu duy nhat niu chan Fernandes o lai MU hinh anh

Điều duy nhất níu chân Fernandes ở lại MU

06:00 24/1/2026 06:00 24/1/2026

0

Giấc mơ vô địch Premier League hoặc Champions League cùng Manchester United đang là lý do lớn nhất khiến Bruno Fernandes chưa khép lại chương sự nghiệp tại Old Trafford, bất chấp sức hút khổng lồ từ Saudi Arabia.

Thu mon Trung Kien nghen loi sau ban ket hinh anh

Thủ môn Trung Kiên nghẹn lời sau bán kết

01:22 21/1/2026 01:22 21/1/2026

0

Rạng sáng 21/1, sau trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết U23 châu Á 2026, nhiều cầu thủ U23 Việt Nam không kìm được cảm xúc của mình.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý