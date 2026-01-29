Patrik Lê Giang có quốc tịch Việt Nam

Sáng 29/1, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) xác nhận thủ môn Patrik Lê Giang hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam.

Thủ môn Patrik Lê Giang thành công nhập tịch. Ảnh: Phương Lâm.

Việc hoàn tất thủ tục nhập tịch của Patrik Lê Giang được xem là bước đi nằm trong định hướng nâng cao chất lượng chuyên môn, hướng tới các mục tiêu dài hạn của bóng đá Việt Nam. Patrik Lê Giang tên đầy đủ là Lê Giang Patrik, sinh ngày 8/9/1992 tại Slovakia. Anh hiện khoác áo CLB Công an TP.HCM.

Patrik Lê Giang được nhập tịch sau quá trình đánh giá toàn diện về năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thi đấu quốc tế cũng như phong độ ổn định trong những mùa giải gần đây.

Anh trưởng thành trong môi trường bóng đá châu Âu, từng thi đấu tại Slovakia trước khi trở về Việt Nam khoác áo CLB TP.HCM từ năm 2023. Tại V.League, anh nhanh chóng khẳng định năng lực và là trụ cột trong khung gỗ CA TP.HCM.

Nếu được HLV Kim Sang-sik trao cơ hội trong các đợt tập trung FIFA Days sắp tới, Patrik Lê Giang được kỳ vọng sẽ tạo ra sự cạnh tranh đáng kể trong khung gỗ tuyển Việt Nam. Sự xuất hiện của anh hứa hẹn khiến cuộc đua vị trí thủ môn trở nên quyết liệt hơn.

Bên cạnh Nguyễn Filip, Đặng Văn Lâm hay Nguyễn Đình Triệu, bóng đá Việt Nam còn sở hữu lứa thủ thành trẻ tài năng nổi lên trong 2 năm qua như Trần Trung Kiên, Cao Văn Bình hay cả Phạm Đình Hải.

