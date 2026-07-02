Xác định 3 đối thủ của tuyển Việt Nam ở Hàn Quốc

Ba đối thủ của tuyển Việt Nam trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc trước thềm ASEAN Cup 2026 đã được xác định, đều là các đại diện thuộc hệ thống K League với trình độ tăng dần.

Tuyển Việt Nam lên đường đi Hàn Quốc tập huấn, sẵn sàng đấu 3 đội K League. Ảnh: VFF

Cụ thể, ngày 5/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik chạm trán Siheung FC, đội bóng đang thi đấu tại K League 3. Đến ngày 8/7, tuyển Việt Nam tiếp tục đối đầu Yongin FC của K League 2. Khép lại chuyến tập huấn là màn thử lửa với Gangwon FC (K League 1) vào ngày 13/7, đây là trận đấu được đánh giá có chất lượng chuyên môn cao nhất.

Việc sắp xếp các đối thủ theo cấp độ tăng dần cho thấy tính toán kỹ lưỡng của ban huấn luyện. Thông qua ba bài kiểm tra này, HLV Kim Sang-sik có cơ hội kiểm nghiệm lực lượng, đánh giá phong độ từng cá nhân và hoàn thiện những mảng miếng chiến thuật trước khi bước vào giải đấu chính thức.

Sáng 2/7, thầy trò HLV Kim Sang-sik đã lên đường sang Incheon (Hàn Quốc), chính thức bước vào giai đoạn tập huấn kéo dài đến ngày 14/7 cũng như chuẩn bị cho các trận đấu giao hữu.

Về lực lượng, ngoài trường hợp tiền vệ Ngô Đăng Khoa phải chia tay đội tuyển vì chấn thương, HLV Kim Sang-sik mang sang Hàn Quốc 27 cầu thủ. Một số tuyển thủ đang trong quá trình hồi phục như Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang hay Lê Ngọc Bảo vẫn góp mặt trong chuyến đi này. Sự hiện diện của họ giúp đội ngũ y tế theo dõi sát sao quá trình điều trị, đồng thời tạo điều kiện để các cầu thủ dần lấy lại thể trạng, sẵn sàng trở lại khi đạt yêu cầu chuyên môn.

Chuyến tập huấn tại Hàn Quốc được xác định là bước chuẩn bị then chốt cho mục tiêu bảo vệ ngôi vương Đông Nam Á. Với cường độ tập luyện cao cùng ba trận giao hữu chất lượng, tuyển Việt Nam kỳ vọng sẽ đạt trạng thái tốt nhất trước thềm ASEAN Cup 2026.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc chuyến tập huấn vào ngày 14/7, đội tuyển sẽ trở về Hà Nội và có trận giao hữu quốc tế với Myanmar trên sân Thái Nguyên vào ngày 18/7. Đây sẽ là màn tổng duyệt cuối cùng trước khi thầy trò HLV Kim Sang-sik bước vào hành trình tại ASEAN Cup 2026, mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor Leste vào ngày 24/7.

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam ở vòng bảng ASEAN Cup 2026. Ảnh: VFF