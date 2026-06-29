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Thể thao World Cup 2026

Sao Nhật Bản tới Premier League sau World Cup?

  • Thứ hai, 29/6/2026 21:01 (GMT+7)
  • 34 phút trước

Leeds United chuẩn bị gửi lời đề nghị chính thức đến Parma nhằm chiêu mộ thủ thành người Nhật Bản, Zion Suzuki ở kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay.

Zion Suzuki nằm trong tầm ngắm của Leeds United.

Theo Tuttosport, đội bóng nước Anh hiện sẵn sàng gửi một lời đề nghị chính thức tới Parma nhằm sớm dứt điểm các điều khoản trên bàn đàm phán. Đáng chú ý, Leeds được cho là soạn sẵn một bản hợp đồng có thời hạn kéo dài đến tận năm 2031 dành cho Suzuki.

Thông tin chuyển nhượng xung quanh tuyển thủ Nhật Bản nóng lên từng giờ khi anh liên tục thu hút sự quan tâm từ nhiều đội bóng tại Premier League. Tuy nhiên, Leeds United là cái tên có động thái cụ thể nhất.

Việc đưa ra một giao kèo dài hạn lên tới 5 năm cho thấy đội chủ sân Elland Road đánh giá cao tiềm năng phát triển và muốn biến Suzuki trở thành trụ cột tương lai trong khung gỗ.

Phía Parma đang cân nhắc các phương án tài chính trước khi đưa ra mức phí chuyển nhượng cuối cùng để cái gật đầu cho thương vụ này xảy ra. Sau những màn trình diễn ổn định tại Serie A, giá trị của Suzuki hiện tăng vọt, khiến anh trở thành mục tiêu săn đón của nhiều câu lạc bộ tại lục địa già.

Những diễn biến tiếp theo trong vài giờ tới sẽ quyết định khả năng thủ thành người Nhật Bản cập bến nước Anh ngay trong mùa hè năm nay. Hiện tại, Suzuki đang cùng tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho cuộc chạm trán Brazil tại vòng 32 đội World Cup 2026 diễn ra vào rạng sáng 30/6.

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Huy Trưởng

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