Ueda sẵn sàng đánh sập điểm yếu của Brazil

Phong độ bùng nổ của Ayase Ueda cùng hệ thống chiến thuật của Nhật Bản có thể khiến Brazil trải qua 90 phút đầy thử thách trên sân Houston Stadium lúc 0h ngày 30/6.

Brazil khép lại vòng bảng World Cup 2026 với ngôi đầu bảng C và sẽ chạm trán Nhật Bản ở vòng 32 đội trên sân Houston Stadium.

Xét về chất lượng đội hình và kinh nghiệm tại World Cup, "Selecao" vẫn được đánh giá cao hơn. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng dưới thời Carlo Ancelotti cũng bộc lộ một điểm yếu mà đại diện châu Á đủ khả năng khai thác.

Ueda ghi tên mình vào lịch sử với màn toả sáng trước Tunisia. Ảnh: Reuters.

Ueda là quân bài khiến Brazil phải lo ngại

Người có thể biến điều đó thành hiện thực là Ayase Ueda. Tiền đạo 27 tuổi vừa tạo nên cột mốc lịch sử khi trở thành cầu thủ Nhật Bản đầu tiên ghi cú đúp tại một kỳ World Cup.

Trong chiến thắng 4-0 trước Tunisia hôm 21/6, Ueda ghi hai bàn cùng một lần kiến tạo. Anh tung ra 5 cú sút, trong đó có 3 lần trúng đích, tạo một cơ hội ngon ăn, thực hiện hai đường chuyền quyết định và được Sofascore chấm 9,6 điểm, cao nhất trận.

Cái tên Ueda không xa lạ với người hâm mộ Brazil. Ở trận giao hữu Kirin Challenge năm 2025, chính tiền đạo này ghi bàn quyết định giúp Nhật Bản thắng Brazil 3-2, chấm dứt chuỗi hơn bốn thập kỷ bất bại của đội bóng Nam Mỹ trước "Samurai xanh".

Với khả năng di chuyển thông minh, chọn vị trí trong vùng cấm và "đánh hơi" khoảng trống cực tốt, Ueda tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất của HLV Hajime Moriyasu trong cuộc đối đầu với Brazil.

Hệ thống của Ancelotti có thể mở ra cơ hội cho Nhật Bản

Sau trận hòa 1-1 với Morocco ở lượt đầu bảng C, Carlo Ancelotti điều chỉnh đáng kể hệ thống phòng ngự. Brazil từ bỏ sơ đồ 4-4-2 quen thuộc để chuyển sang 4-1-3-2 nhằm tăng cường sức ép ở khu vực trung tuyến.

Ueda từng ghi bàn quyết định chiến thắng cho Nhật Bản trước Brazil vào năm 2025. Ảnh: Reuters.

Sự thay đổi này phát huy hiệu quả trước Haiti và đặc biệt là Scotland, khi Casemiro được giải phóng khỏi nhiệm vụ bao quát quá nhiều không gian, còn Vinicius Junior và Rayan trở thành tuyến pressing đầu tiên.

Tuy nhiên, chính hệ thống này lại tồn tại một điểm yếu rõ ràng. Khi hai tiền đạo dâng cao gây áp lực, khoảng trống hai biên và phía sau tuyến tiền vệ dễ bị khai thác nếu đối thủ triển khai bóng bằng ba trung vệ.

Đó cũng là điểm mạnh của Nhật Bản. Đội bóng của Moriyasu thường vận hành với sơ đồ 3-4-2-1, sở hữu các trung vệ có khả năng cầm bóng tốt và những cầu thủ chạy cánh hoạt động với cường độ rất cao.

Nếu kéo giãn được khối đội hình hình kim cương của Brazil, Nhật Bản có thể tạo ưu thế quân số ở hai biên, buộc Casemiro cùng các hậu vệ phải liên tục rời vị trí.

Ngôi sao Nhật Bản sẵn sàng trừng phạt sai lầm của hàng thủ Brazil. Ảnh: Reuters.

Đó là điều Brazil từng gặp khó khăn trong thất bại trước chính Nhật Bản năm ngoái. Khi ấy, những pha luân chuyển bóng tốc độ cao cùng các tình huống di chuyển không bóng liên tục đã khiến hàng thủ "Selecao" nhiều lần bị kéo lệch đội hình. Ueda kết liễu đối thủ bằng pha đánh đầu ấn định chiến thắng 3-2.

Lần tái đấu tại Houston Stadium hứa hẹn sẽ là bài kiểm tra lớn nhất dành cho hệ thống phòng ngự mới của Ancelotti. Nếu Brazil không kiểm soát tốt khoảng trống ở hai biên và phía sau tuyến pressing đầu tiên, Ueda hoàn toàn có thể trở thành nhân tố trừng phạt họ.

Với phong độ cao, sự tự tin sau màn trình diễn xuất sắc trước Tunisia và kinh nghiệm từng ghi bàn vào lưới Brazil, chân sút 27 tuổi nhiều khả năng sẽ là cái tên mà hàng thủ "Selecao" phải theo sát trong từng khoảnh khắc của trận đấu.

Highlights Tunisia 0-4 Nhật Bản Nhật Bản có chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Tunisia tại lượt đấu thứ hai bảng F World Cup 2026 sáng 21/6.