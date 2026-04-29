Tiền đạo Nhật Bản khiến Premier League dậy sóng

  • Thứ tư, 29/4/2026 11:33 (GMT+7)
Tiền đạo Ayase Ueda thi đấu bùng nổ tại Hà Lan và đứng trước cơ hội lớn chuyển sang Premier League ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2026.

Ueda đang được loạt đội bóng Anh săn đón.

Ở tuổi 27, Ueda đang trải qua mùa giải hay nhất sự nghiệp. Anh dẫn đầu danh sách Vua phá lưới Eredivisie với 25 bàn thắng sau 29 trận, bỏ xa người xếp sau là Mika Godts của Ajax tới 9 pha lập công. Hôm 25/4, anh tiếp tục tỏa sáng khi lập cú đúp giúp Feyenoord đè bẹp Groningen với tỷ số 3-1.

Gia nhập Feyenoord từ Cercle Brugge năm 2023 với mức phí 9 triệu euro, Ueda không mất nhiều thời gian để thích nghi. Sau 2 mùa đầu tiên ghi tổng cộng 14 bàn, anh thật sự "lột xác" ở mùa 2025/26 với 26 pha lập công sau 38 trận trên mọi đấu trường, khẳng định đẳng cấp của một trung phong hàng đầu.

Phong độ chói sáng này nhanh chóng thu hút sự chú ý từ nhiều đội bóng Anh. Hàng loạt CLB như Tottenham, Brighton, Everton và Leeds United đều được cho là theo sát tiền đạo người Nhật. Tottenham sớm tiến hành những bước thăm dò ban đầu, trong khi Leeds hy vọng lợi thế từ mối liên hệ với đồng hương Ao Tanaka có thể giúp họ chiếm ưu thế trong cuộc đua.

Nếu thương vụ thành công, Ueda sẽ trở thành một trong những cầu thủ Nhật Bản đáng chú ý nhất tại Premier League, tiếp nối làn sóng các ngôi sao châu Á ngày càng khẳng định vị thế tại châu Âu.

Với phong độ hiện tại, việc Feyenoord giữ chân chân sút chủ lực là bài toán không dễ. Và nếu chia tay Rotterdam, Ueda hoàn toàn có thể mở ra một chương mới rực rỡ trong sự nghiệp tại môi trường khắc nghiệt nhất hành tinh.

Minh Nghi

