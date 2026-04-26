Bóng đá Saudi Arabia tiếp tục thống trị AFC Champions League

Al Ahli bảo vệ thành công ngôi vương tại AFC Champions League sau chiến thắng kịch tính 1-0 trước Machida Zelvia (Nhật Bản) trong trận chung kết diễn ra tại Jeddah rạng sáng 26/4.

Trận đấu diễn ra với thế trận căng thẳng và giằng co. Bước ngoặt xuất hiện ở phút 68 khi Al Ahli chỉ còn chơi với 10 người sau chiếc thẻ đỏ dành cho Al-Khawsawi. Việc mất người khiến đại diện Saudi Arabia rơi vào thế bất lợi, buộc họ phải lùi sâu đội hình để bảo toàn thế trận trước sức ép gia tăng từ đối thủ.

Tuy nhiên, Machida Zelvia lại không thể tận dụng lợi thế hơn người. Đại diện Nhật Bản tạo ra một số cơ hội đáng chú ý nhưng thiếu sự sắc bén trong những pha xử lý cuối cùng.

Khi trận đấu bước vào hiệp phụ, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Tiền đạo Firas Al-Buraikan trở thành người hùng với bàn thắng quyết định, giúp Al Ahli định đoạt số phận trận chung kết dù phải chơi thiếu người.

Chiến thắng này giúp Al Ahli lần thứ hai liên tiếp đăng quang tại AFC Champions League, sau khi từng đánh bại Kawasaki Frontale ở mùa giải trước. Đây cũng là danh hiệu châu lục thứ hai trong lịch sử đội bóng, sau những lần lỡ hẹn đáng tiếc ở các trận chung kết năm 1986 và 2012.

Lần gần nhất một đội tuyển bảo vệ thành công cúp vô địch AFC Champions League là vào năm 2005, cũng bởi một đại diện của Saudi Arabia (Al Ittihad).

Với danh hiệu vừa qua, Al Ahli tiếp tục khẳng định tham vọng và sức mạnh vượt trội của bóng đá Saudi Arabia trên đấu trường châu Á.

