Pogba dành lời khuyên cho Mainoo

Paul Pogba cho rằng Kobbie Mainoo đủ tiềm năng tạo dựng sự nghiệp lớn tại Manchester United giữa lúc tương lai tiền vệ này được quan tâm.

Mainoo sắp được MU tăng lương.

Pogba đã có những chia sẻ đáng chú ý về Kobbie Mainoo khi được hỏi liệu sao trẻ tuyển Anh có nên rời Manchester United. Phát biểu trên podcast Rio Ferdinand Presents, Pogba không khuyên Mainoo ra đi hay ở lại, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là cảm giác của cầu thủ với đội bóng và niềm tin từ HLV.

"Cậu ấy là tài năng lớn và vẫn còn rất trẻ. Nếu cảm thấy được tin tưởng và có mối quan hệ tốt với HLV, đó là yếu tố quyết định", tiền vệ người Pháp nói.

Theo Pogba, Mainoo chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn. Tuy nhiên, anh cảnh báo rằng việc rời đi chưa chắc là lựa chọn đúng đắn, nhất là khi cầu thủ sinh năm 2005 đang được người hâm mộ MU yêu mến.

Pogba cho rằng Mainoo có đủ phẩm chất để xây dựng sự nghiệp lớn ngay tại Old Trafford nếu được trao vai trò phù hợp và phát triển đúng hướng.

Tương lai của Mainoo trở thành chủ đề nóng sau khi tiền vệ này hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Trước đó, dưới triều đại Ruben Amorim, Mainoo từng bị đẩy ra ngoài kế hoạch và xuất hiện tin đồn muốn ra đi theo dạng cho mượn.

Sự trở lại của Mainoo được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của MU thời gian gần đây. Anh gây ấn tượng ở chiến thắng trước Chelsea và liên tục được Carrick khen ngợi về sự điềm tĩnh cùng tư duy chiến thuật.

Song song đó, truyền thông Anh cho biết MU đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng 5 năm với Mainoo, kèm mức lương mới từ 120.000 đến 150.000 bảng mỗi tuần.

Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford muốn tái thiết bằng các cầu thủ trưởng thành từ học viện, giữ chân Mainoo được xem là ưu tiên chiến lược.

