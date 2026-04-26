Pogba dành lời khuyên cho Mainoo

  • Chủ nhật, 26/4/2026 06:23 (GMT+7)
Paul Pogba cho rằng Kobbie Mainoo đủ tiềm năng tạo dựng sự nghiệp lớn tại Manchester United giữa lúc tương lai tiền vệ này được quan tâm.

Mainoo sắp được MU tăng lương.

Pogba đã có những chia sẻ đáng chú ý về Kobbie Mainoo khi được hỏi liệu sao trẻ tuyển Anh có nên rời Manchester United. Phát biểu trên podcast Rio Ferdinand Presents, Pogba không khuyên Mainoo ra đi hay ở lại, nhưng nhấn mạnh điều quan trọng nhất là cảm giác của cầu thủ với đội bóng và niềm tin từ HLV.

"Cậu ấy là tài năng lớn và vẫn còn rất trẻ. Nếu cảm thấy được tin tưởng và có mối quan hệ tốt với HLV, đó là yếu tố quyết định", tiền vệ người Pháp nói.

Theo Pogba, Mainoo chắc chắn sẽ nhận được sự quan tâm từ nhiều CLB lớn. Tuy nhiên, anh cảnh báo rằng việc rời đi chưa chắc là lựa chọn đúng đắn, nhất là khi cầu thủ sinh năm 2005 đang được người hâm mộ MU yêu mến.

Pogba cho rằng Mainoo có đủ phẩm chất để xây dựng sự nghiệp lớn ngay tại Old Trafford nếu được trao vai trò phù hợp và phát triển đúng hướng.

Tương lai của Mainoo trở thành chủ đề nóng sau khi tiền vệ này hồi sinh mạnh mẽ dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick. Trước đó, dưới triều đại Ruben Amorim, Mainoo từng bị đẩy ra ngoài kế hoạch và xuất hiện tin đồn muốn ra đi theo dạng cho mượn.

Sự trở lại của Mainoo được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của MU thời gian gần đây. Anh gây ấn tượng ở chiến thắng trước Chelsea và liên tục được Carrick khen ngợi về sự điềm tĩnh cùng tư duy chiến thuật.

Song song đó, truyền thông Anh cho biết MU đang chuẩn bị gia hạn hợp đồng 5 năm với Mainoo, kèm mức lương mới từ 120.000 đến 150.000 bảng mỗi tuần.

Trong bối cảnh đội chủ sân Old Trafford muốn tái thiết bằng các cầu thủ trưởng thành từ học viện, giữ chân Mainoo được xem là ưu tiên chiến lược.

Liverpool bằng điểm MU

Đêm 25/4, Liverpool đánh bại Crystal Palace với tỷ số 3-1 thuộc vòng 34 giải Ngoại hạng Anh.

9 giờ trước

Aston Villa sảy chân, trao 'món quà' cho MU

Tối 25/4 (giờ Hà Nội), Aston Villa bất ngờ thất thủ 0-1 trước Fulham thuộc vòng 34 Premier League và gián tiếp trao lợi thế cho MU trong cuộc đua top 3.

12 giờ trước

FA phán cầu thủ MU có 'hành vi không thể chấp nhận được'

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phát thông điệp cứng rắn rằng bóng đá không có chỗ cho những pha chơi xấu như trường hợp kéo tóc của Lisandro Martinez.

24 giờ trước

Cách để MU vô địch Premier League 2025/26 Trong một mùa giải đầy biến động của Ngoại hạng Anh, một cơ hội nhỏ nhất đôi khi cũng có thể giúp ''Quỷ đỏ'' lên ngôi vô địch.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Những cuốn sách đáng đọc về Ngoại hạng Anh

Mục Thể thao xin giới thiệu tủ sách về Ngoại hạng Anh, cung cấp cho độc giả thông tin về những biểu tượng của giải đấu, các chức vô địch, và những khoảnh khắc đáng nhớ của giải đấu hấp dẫn nhất thế giới.

Đào Trần

Mainoo Paul Pogba Paul Pogba Kobbie Mainoo Michael Carrick MU Manchester United

    Paul Pogba

    Paul Labile Pogba là cầu thủ người Pháp gốc Guinée hiện đang chơi cho Manchester United và đội tuyển bóng đá quốc gia Pháp. Anh hoạt động chủ yếu như một tiền vệ trung tâm, nhưng cũng có thể được triển khai như một tiền vệ tấn công, tiền vệ phòng ngự.

    • Ngày sinh: 15/3/1993
    • Nơi sinh: Lagny-sur-Marne, Pháp
    • Chiều cao: 1.91 m
    • Vị trí: Tiền vệ

Pha bóng gây phẫn nộ của cầu thủ Arsenal

Pha bỏ lỡ cuối trận của các cầu thủ Arsenal trong chiến thắng 1-0 trước Newcastle ở vòng 34 Premier League rạng sáng 26/4 khiến nhiều người hâm mộ không hài lòng.

Manchester City lại khiến nước Anh tuyệt vọng

Vào chung kết FA Cup lần thứ tư liên tiếp, Manchester City tiếp tục gửi thông điệp lạnh lùng tới phần còn lại: đế chế của Pep Guardiola vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

MU nhắm người thay Casemiro

Manchester United đưa Ederson của Atalanta vào tầm ngắm, xem tiền vệ người Brazil là phương án thay thế Casemiro trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

