FA phán cầu thủ MU có 'hành vi không thể chấp nhận được'

Liên đoàn Bóng đá Anh (FA) phát thông điệp cứng rắn rằng bóng đá không có chỗ cho những pha chơi xấu như trường hợp kéo tóc của Lisandro Martinez.

Martinez bị thẻ đỏ sau khi kéo tóc đối thủ.

Martinez chịu án treo giò 3 trận sau khi FA bác đơn kháng cáo liên quan đến chiếc thẻ đỏ gây tranh cãi trong trận gặp Leeds United hôm 14/4. Tình huống diễn ra khi VAR xác định Martinez kéo tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Trọng tài rút thẻ đỏ trực tiếp, khiến "Quỷ đỏ" chỉ còn 10 người và để thua 1-2 trên sân nhà Old Trafford

Quyết định gây tranh cãi dữ dội. Dù vậy, hội đồng kỷ luật FA khẳng định án phạt là hoàn toàn phù hợp và nhấn mạnh các trọng tài cần mạnh tay hơn với hành vi kéo tóc. Báo cáo chính thức nêu rõ: "Vì lợi ích chung của bóng đá, hành vi kéo tóc không thể được chấp nhận và phải bị loại bỏ thông qua những án phạt nhất quán".

Sau khi xem lại băng hình, hội đồng cho rằng không có cơ sở để kết luận pha tác động của Martinez là "không đáng kể". Bản thân Calvert-Lewin cũng xác nhận với trọng tài rằng anh bị đối phương kéo tóc trong tình huống đó. Do vậy, quyết định truất quyền thi đấu không bị xem là "sai lầm rõ ràng".

Tuy nhiên, HLV Michael Carrick tỏ ra cực kỳ bức xúc, cho rằng đó là một trong những quyết định tồi tệ nhất ông từng chứng kiến. Ông khẳng định Martinez "không hề có hành vi bạo lực" và việc VAR can thiệp là không thỏa đáng.

Án treo giò khiến Martinez bỏ lỡ các trận đấu quan trọng gặp Brentford và Liverpool, sau khi vắng mặt trong chiến thắng trước 1-0 Chelsea hôm 19/4. Trung vệ người Argentina dự kiến có thể trở lại ở chuyến làm khách trước Sunderland vào ngày 9/5.

Rạng sáng 14/4, Manchester United nhận thất bại 1-2 trước Leeds United ở vòng 32 Premier League.

