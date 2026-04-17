FA phán quyết tấm thẻ đỏ của Martinez

  • Thứ sáu, 17/4/2026 21:06 (GMT+7)
MU thất bại trong nỗ lực kháng cáo tấm thẻ đỏ của Lisandro Martinez, qua đó khiến hàng thủ khủng hoảng nghiêm trọng ở chuyến làm khách tới sân Chelsea.

Martinez bị treo giò 3 trận.

Trong trận thua Leeds United 1-2 hôm 14/4, Martinez bị truất quyền thi đấu vì hành vi kéo tóc tiền đạo Dominic Calvert-Lewin. Trọng tài chính Paul Tierney không phát hiện, nhưng sau khi tham khảo VAR, quyết định rút thẻ đỏ được đưa ra. Theo quy định, hành vi kéo tóc đối phương với lực rõ ràng bị xem là "bạo lực phi thể thao".

Với án phạt được giữ nguyên, trung vệ người Argentina sẽ vắng mặt ở 3 trận quan trọng gồm chuyến làm khách trên sân Chelsea, cùng các cuộc đối đầu với Brentford và Liverpool. Đây là tổn thất lớn với "Quỷ đỏ" trong bối cảnh lực lượng phòng ngự đang bị bào mòn nghiêm trọng.

Harry Maguire cũng bị treo giò thêm 1 trận sau chiếc thẻ đỏ trong trận gặp Bournemouth do có phản ứng gay gắt với trọng tài thứ 4. Riêng Matthijs de Ligt chưa thể trở lại, khiến cả 3 trung vệ giàu kinh nghiệm nhất đều vắng mặt ở trận đấu tại Stamford Bridge vào rạng sáng 19/4.

Ở chiều ngược lại, tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo trở lại tập luyện và có thể góp mặt trước Chelsea, mang đến chút hy vọng về mặt lực lượng. Tuy nhiên, Patrick Dorgu vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân kheo và chưa thể thi đấu.

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự, tài năng trẻ Ayden Heaven khả năng sẽ được trao cơ hội đá chính. Áp lực đè nặng lên MU khi một thất bại nữa có thể khiến khoảng cách với Chelsea bị thu hẹp đáng kể trong cuộc đua giành vé dự Champions League.

Highlights MU 1-2 Leeds United

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.

