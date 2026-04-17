Chelsea ra quyết định với Garnacho

Chelsea lên kế hoạch bán Alejandro Garnacho sau khi từng chi tới 40 triệu bảng để đưa cầu thủ này rời MU.

Garnacho không có tương lai ở Chelsea.

Quyết định xuất phát từ một mùa giải không như kỳ vọng của tài năng trẻ người Argentina tại Stamford Bridge. Theo truyền thông Anh, "The Blues" sẵn sàng để Garnacho ra đi với giá rẻ hơn 40 triệu bảng chỉ sau một mùa giải.

Gia nhập Chelsea vào ngày cuối kỳ chuyển nhượng tháng 9, Garnacho được kỳ vọng trở thành phương án đột phá bên cánh. Tuy nhiên, anh chưa thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn khi mới chỉ có 1 bàn tại Premier League và tổng cộng 8 pha lập công trên mọi đấu trường, kèm 4 kiến tạo.

Dưới thời HLV Liam Rosenior, cơ hội của Garnacho càng bị thu hẹp. Kể từ khi nhà cầm quân này tiếp quản đội bóng hồi đầu tháng 1, cầu thủ 21 tuổi có 4 lần đá chính tại Premier League. Rosenior ưu tiên sử dụng Pedro Neto ở cánh trái, trong khi bản hợp đồng mới Jamie Gittens cũng nằm trong kế hoạch dài hạn dù đang chấn thương.

Garnacho từng rất khao khát khoác áo Chelsea. Người đại diện của anh nhiều lần làm việc với đội bóng thành London trước khi thương vụ hoàn tất. Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định cùng sự cạnh tranh khốc liệt khiến anh dần đánh mất vị thế.

Gần đây, Garnacho thừa nhận thời gian cuối tại MU có nhiều sai lầm. Anh công khai chỉ trích HLV Ruben Amorim sau chung kết Europa League và bị loại khỏi kế hoạch đội một. Những vấn đề về thái độ cũng khiến anh bị gạch tên khỏi danh sách thi đấu ở một số thời điểm.

Dù vậy, Rosenior vẫn đánh giá cao tiềm năng của Garnacho, nhấn mạnh yếu tố quan trọng nhất với cầu thủ trẻ là sự ổn định. Hiện tại, tương lai của cầu thủ người Argentina vẫn bỏ ngỏ, trong bối cảnh Chelsea sẵn sàng lắng nghe các đề nghị chuyển nhượng.

Đáng chú ý, đội bóng cũ của Garnacho lại đang tìm kiếm một cầu thủ chạy cánh trái cho mùa giải tới.

