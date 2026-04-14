Hành động kỳ lạ của Garnacho với MU

Alejandro Garnacho khiến dư luận bùng nổ khi bất ngờ chia sẻ lại các video gợi nhớ quãng thời gian khoác áo MU.

Trang TikTok của Garnacho hiện chỉ còn các video về thời điểm khoác áo MU.

Cầu thủ người Argentina bất ngờ xóa ảnh đại diện Instagram và gỡ các nội dung liên quan đến Chelsea trên TikTok, sau khi tiếp tục ngồi dự bị ở trận thua Man City 0-3 hôm 12/4. Tuy nhiên, điều khiến dư luận chú ý hơn là việc Garnacho chia sẻ các video gợi nhớ quãng thời gian khoác áo MU.

Động thái diễn ra không lâu sau khi Garnacho lên tiếng về cuộc chia tay Old Trafford. Rời MU trong hè 2025 sau mâu thuẫn với HLV Ruben Amorim, cầu thủ sinh năm 2004 vẫn dành nhiều tình cảm cho đội bóng cũ. Anh khẳng định không hối tiếc, đồng thời bày tỏ sự biết ơn khi được CLB trao cơ hội phát triển.

Ở mùa giải cuối cùng tại MU, Garnacho ghi 11 bàn và có 10 kiến tạo. Tuy nhiên, việc bị loại khỏi trận thua tại chung kết Europa League trở thành bước ngoặt khiến mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện rạn nứt.

Chuyển sang Chelsea, Garnacho ghi 8 bàn thắng và có thêm 4 kiến tạo trên mọi đấu trường. Tuy vậy, anh chưa thể chiếm suất đá chính dưới thời HLV Liam Rosenior. Việc thường xuyên ngồi dự bị, đặc biệt trong các trận đấu lớn, được cho là nguyên nhân khiến tâm lý cầu thủ bị ảnh hưởng.

Chia sẻ về giai đoạn cuối tại MU, Garnacho thừa nhận bản thân thiếu kiên nhẫn khi không được thi đấu thường xuyên. Anh cho biết việc phải ngồi dự bị khi còn trẻ khiến mình khó chấp nhận, từ đó dẫn đến hành động thiếu kiểm soát.

Những động thái mới nhất trên mạng xã hội cho thấy Garnacho có thể không thật sự hài lòng với hiện tại, qua đó đặt dấu hỏi về tương lai tại Stamford Bridge.

