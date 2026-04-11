Bạn gái Văn Thanh lộ tình trạng bất ổn

Dòng trạng thái mới nhất của Trần Bích Hạnh, bạn gái hậu vệ Vũ Văn Thanh, khiến người theo dõi cô không khỏi lo lắng.

Bạn gái Văn Thanh hiện vừa kinh doanh mảng làm đẹp, vừa học y. Ảnh: Trần Bích Hạnh/Facebook.

Mới đây, Bích Hạnh khiến nhiều người lo lắng khi chia sẻ trạng thái mệt mỏi trên phần story trang cá nhân. Khác với hình ảnh rạng rỡ, sang chảnh thường thấy, cô xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ sau lớp khẩu trang.



Hot girl sinh năm 1993 thừa nhận đang rơi vào tình trạng quá tải khi phải cùng lúc gánh vác việc học, kinh doanh và chuyện gia đình. Cô cho biết lịch trình dày đặc kéo dài nhiều năm khiến bản thân kiệt sức.

“Mệt quá, mệt phát khóc luôn... học hành, công việc làm ăn, công việc gia đình đều quá tải. Một tuần đi lại trung bình 2-3 tỉnh thành mấy năm trời rồi, hôm nào cũng quần quật từ 6h sáng tới tối muộn, một mình đi đêm về hôm”, cô viết.

Bên cạnh đó, Bích Hạnh tiết lộ chế độ sinh hoạt thiếu khoa học khi thường xuyên ăn uống thất thường, ngủ không đủ giấc. “Ngày ăn chắc được 1 bữa. Hôm nào được ngủ thì cũng quen giấc không bao giờ ngủ được quá 7h15”, cô kể.

Bạn gái Văn Thanh chia sẻ về tình trạng mệt mỏi do làm việc quá sức.

Nàng WAG càng khiến người theo dõi lo lắng khi bộc bạch: “Stress đủ mọi thứ, nhiều khi không muốn thở nữa, đi kèm bức ảnh cận mặt với ánh mắt mệt mỏi, buồn bã.

Trước tình trạng hiện tại, người theo dõi bày tỏ hy vọng Bích Hạnh sớm ổn định tinh thần và vượt qua giai đoạn căng thẳng.

Văn Thanh và Bích Hạnh công khai bên nhau từ tháng 4/2025, vào dịp sinh nhật 29 tuổi của nam hậu vệ. Kể từ đó, cặp cầu thủ - WAG thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh hẹn hò lãng mạn, cùng nhau du lịch nhiều nơi.

Cầu thủ quê Hải Dương cũ (nay là Hải Phòng) cũng tỏ ra yêu chiều bạn gái khi tặng cô những món quà đắt đỏ, thậm chí mua nhà rồi để cô đứng tên chung. Số tiền lương, thưởng hàng tháng nhận được, anh cũng đăng ký nhận bằng số tài khoản của bạn gái.

Bích Hạnh từng được biết đến là hot girl phòng gym với ngoại hình nổi bật. Hiện cô theo học ngành y, đồng thời kinh doanh riêng. Thời gian qua, cô lộ nhiều "hint" khiến người theo dõi tin rằng cặp cầu thủ - WAG nổi tiếng sắp về chung một nhà.