Bến đỗ bất ngờ của Garnacho

Chelsea sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị dành cho Alejandro Garnacho trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Truyền thông Argentina tiết lộ khả năng Garnacho rời Chelsea theo dạng cho mượn đang được cân nhắc. Theo TyC Sports, HLV Eduardo Coudet của River Plate đã chủ động liên hệ với Garnacho để thảo luận về khả năng trở lại quê nhà thi đấu.

Chelsea được cho là sẵn sàng để cầu thủ 21 tuổi ra đi theo dạng cho mượn một năm nhằm tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu. Dù vậy, các nguồn tin cũng khẳng định thương vụ hiện vẫn chỉ dừng ở giai đoạn ban đầu và chưa có cuộc đàm phán chính thức nào được tiến hành.

Quyết định cuối cùng sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm kế hoạch nhân sự của Chelsea và mong muốn cá nhân của Garnacho.

Nếu thương vụ này trở thành hiện thực, đây sẽ là trải nghiệm hoàn toàn mới đối với Garnacho. Dù khoác áo đội tuyển Argentina, anh chưa từng thi đấu chuyên nghiệp tại quê nhà, khi trưởng thành từ các học viện của Getafe, Atletico Madrid và sau đó là MU.

Trong mùa giải đầu tiên tại sân Stamford Bridge, Garnacho vẫn chưa thể khẳng định vị trí vững chắc trong đội hình. Cầu thủ chạy cánh người Argentina đã ra sân 37 trận trên mọi đấu trường, ghi được 8 bàn thắng và đóng góp 4 pha kiến tạo.

Tuy nhiên, phong độ thiếu ổn định khiến anh chưa đáp ứng được kỳ vọng từ ban huấn luyện cũng như người hâm mộ.

Việc chuyển tới River Plate có thể trở thành bước đi quan trọng giúp Garnacho phát triển toàn diện hơn, đồng thời mở ra cơ hội tìm lại phong độ và khẳng định tiềm năng trong tương lai.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD

