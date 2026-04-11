Garnacho nói lời thật lòng về MU

Tiền vệ Alejandro Garnacho của Chelsea thừa nhận chia tay MU là quyết định khiến anh “đau đớn”.

Garnacho hối tiếc quãng thời gian tại MU. Ảnh: Reuters.

“Có lẽ tôi có chút hối tiếc, bởi tôi thực sự yêu CLB đó. Họ trao cho tôi cơ hội từ khi còn ở học viện cho tới đội một. Đó là 4-5 năm tuyệt vời", Garnacho chia sẻ.

Garnacho rời MU với mức phí khoảng 40 triệu bảng sau khi mối quan hệ giữa anh và HLV Ruben Amorim rạn nứt nghiêm trọng. Mâu thuẫn bùng phát khi cầu thủ này công khai bày tỏ sự không hài lòng vì chỉ được tung vào sân từ ghế dự bị trong trận chung kết Europa League Final, nơi MU thất bại trước Tottenham.

Không dừng lại ở đó, anh trai của Garnacho còn khiến tình hình căng thẳng hơn khi đăng tải những lời chỉ trích nhắm vào Amorim trên mạng xã hội.

Cầu thủ sinh năm 2004 cũng lý giải rằng việc ít được thi đấu trong 6 tháng cuối cùng tại MU là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi. “Khi còn trẻ, tôi luôn nghĩ mình phải ra sân mọi trận. Khi không được thi đấu, tôi đã có những hành động không đúng", anh thừa nhận.

Hiện tại, Garnacho khẳng định hài lòng với cuộc sống tại Chelsea và tự hào khi tiếp tục thi đấu tại Premier League. Quan trọng hơn, anh nhấn mạnh rằng không còn bất kỳ điều gì tiêu cực dành cho MU: “Tôi chỉ giữ lại những kỷ niệm đẹp. Đôi khi cuộc sống buộc bạn phải thay đổi, và tôi không có gì phải hối tiếc".

Dù vậy, Garnacho vẫn chưa chiếm được niềm tin của ban huấn luyện lẫn người hâm mộ Chelsea. Theo Goal, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho cầu thủ chạy cánh 21 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới. “The Blues” kỳ vọng có thể thu hồi đúng số tiền nói trên nếu bán Garnacho.

