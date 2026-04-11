Bê bối trong ngày Real lụn bại

Real bị từ chối quả phạt đền gây tranh cãi trong trận hòa 1-1 trước Girona ở vòng 31 La Liga vào rạng sáng 11/4.

Phút 89, khi tỷ số đang là 1-1, Kylian Mbappe đi bóng đến sát vùng 5,5 m. Trong nỗ lực kèm người, Vitor Reis đã vung cùi chỏ vào mặt tiền đạo bên phía Real Madrid, khiến số 9 ngã ra sân và chảy máu. Tuy nhiên, trọng tài chính Javier Alberola Rojas và tổ VAR lại từ chối cho chủ nhà hưởng phạt đền.

Trên mạng xã hội, các diễn đàn người hâm mộ Real Madrid đồng loạt gọi đây là một vụ bê bối, đồng thời chỉ trích ông Roja thậm tệ.

Mbappe được cho là bị phạm lỗi.

Tuy nhiên, theo chuyên gia Alfonso Pérez Burrull của Marca, pha bóng này không thể dẫn đến phạt đền: "Đúng là cánh tay của Reis đã dang ra, nhưng không hề có ý phạm lỗi với Mbappe. Các tiền đạo thường có xu hướng làm các pha va chạm trở nên nghiêm trọng hơn thực tế".

Marca cũng tạo một cuộc bình chọn về pha bóng này. Gần 7.000 người đã tham gia và kết quả thu về là 50-50. Một nửa số cổ động viên cho rằng đó không phải là một quả phạt đền cho Real Madrid.

Trận hòa tai hại gần như đặt dấu chấm hết cho hy vọng lật đổ Barcelona của Real Madrid tại La Liga. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đứng trước nguy cơ trắng tay ở mọi mặt trận lớn mùa này, khi sắp bị Barca bỏ xa 9 điểm, đồng thời đã thua Bayern ở tứ kết lượt đi Champions League và phải thi đấu lượt về trên sân khách.