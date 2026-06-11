Án phạt chưa từng có giáng xuống Everton

Everton bị buộc bồi thường gần 40 triệu bảng cho Burnley vì vi phạm quy định tài chính, tạo nên vụ kiện chưa từng có trong lịch sử Premier League.

Everton bị buộc bồi thường gần 40 triệu bảng cho Burnley.

Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ cuối năm 2023 khi Everton bị trừ 10 điểm vì vi phạm Quy tắc Lợi nhuận và Bền vững (PSR) trong mùa 2021/22. Sau khi kháng cáo, án phạt giảm xuống còn 6 điểm vào đầu năm 2024. Tuy nhiên, rắc rối của đội chủ sân Goodison Park chưa dừng lại ở đó.

Burnley, đội bóng xuống hạng đúng mùa Everton vi phạm quy định tài chính, được Premier League cho phép khởi kiện đòi bồi thường. Theo quy định hiện hành, các CLB có quyền yêu cầu bồi thường nếu chứng minh được mình chịu thiệt hại do hành vi vi phạm của đối thủ.

Sau quá trình xét xử, Everton bị yêu cầu trả gần 40 triệu bảng, bao gồm tiền bồi thường và lãi suất. Đây là mức phạt tài chính chưa từng có tiền lệ trong lịch sử giải đấu.

Ngay lập tức, Everton phát đi thông báo cứng rắn. CLB khẳng định họ "bất ngờ và phẫn nộ" trước phán quyết, đồng thời cho rằng quyết định này "sai lầm nghiêm trọng cả về mặt pháp lý lẫn thực tế".

Đội bóng vùng Merseyside nhấn mạnh họ không chấp nhận lập luận rằng Burnley xuống hạng mùa 2021/22 là hệ quả trực tiếp từ lợi thế thể thao mà Everton có được sau khi vi phạm PSR. Theo Everton, họ phải nhận án phạt thể thao thích đáng và việc tiếp tục bị yêu cầu bồi thường là không hợp lý.

Vụ việc của Everton có thể mở ra nhiều hệ lụy cho bóng đá Anh.

CLB cũng cảnh báo phán quyết này có thể tạo ra một tiền lệ nguy hiểm cho bóng đá Anh, mở đường cho hàng loạt vụ kiện dân sự liên quan đến các vi phạm tài chính trong tương lai.

Burnley được cho là yêu cầu khoản bồi thường ít nhất 50 triệu bảng, dựa trên số tiền họ mất đi khi phải xuống hạng. Cuối cùng, hội đồng xét xử xác định mức 40 triệu bảng sau khi đánh giá khả năng Burnley có thể trụ hạng nếu Everton bị trừ điểm ngay trong mùa giải vi phạm.

Vụ việc được xem là cột mốc quan trọng trong các tranh chấp tài chính tại Premier League. Đáng chú ý, nhiều CLB cũng đang theo dõi sát sao diễn biến liên quan đến 115 cáo buộc vi phạm tài chính nhằm vào Man City.

Phán quyết sắp tới có thể mở ra làn sóng kiện tụng mới nếu "The Citizens" bị kết luận có sai phạm.