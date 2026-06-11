Quân đội canh gác buổi tập của tuyển Hàn Quốc

Khu vực tập luyện của đội tuyển Hàn Quốc ở Guadalajara (Mexico) được bảo vệ nghiêm ngặt với sự hiện diện của lực lượng cảnh sát và quân đội có vũ trang.

Tuyển Hàn Quốc tập kín trước ngày diễn ra World Cup 2026. Ảnh: Reuters.

Theo Yonhap News, HLV Hong Myung-bo quyết định cho cả đội tập kín, không cho phép phóng viên tác nghiệp. Đồng thời, ban huấn luyện cũng không bố trí cầu thủ trả lời phỏng vấn. Mục tiêu là giúp các tuyển thủ tập trung tối đa cho công tác chuẩn bị trước khi bước vào chiến dịch World Cup 2026.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết buổi tập kín kéo dài 90 phút. Phần lớn thời lượng tập luyện xoay quanh các tình huống cố định, cùng những phương án tấn công và phòng ngự chiến thuật. Khu vực tập luyện được bảo vệ nghiêm ngặt với sự hiện diện của lực lượng cảnh sát và quân đội có vũ trang.

Một trong những vấn đề được ban huấn luyện tuyển Hàn Quốc đặc biệt quan tâm là các tình huống cố định. Trong hai trận giao hữu gặp Trinidad & Tobago và El Salvador tại Mỹ, tuyển Hàn Quốc chưa tạo được nhiều dấu ấn từ những pha "bóng chết".

Sau trận gặp El Salvador, HLV Hong từng thừa nhận ông chủ động không để lộ các phương án chiến thuật quan trọng và dành phần lớn thời gian để hoàn thiện chúng sau khi đội đặt chân đến Mexico.

Theo lịch thi đấu, Hàn Quốc sẽ ra quân ở bảng A bằng cuộc đối đầu với CH Czech vào sáng 12/6 (giờ Việt Nam).

Những hình ảnh đầu tiên của tuyển Hàn Quốc tại World Cup Hình ảnh tuyển Hàn Quốc có mặt tại đại bản doanh hôm 6/6 nhanh chóng thu hút sự chú ý từ người hâm mộ.