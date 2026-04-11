Real đem Camavinga đổi sao Liverpool

Real Madrid đang lên kế hoạch nâng cấp tuyến giữa cho mùa giải tới và Alexis Mac Allister nổi lên như một trong những mục tiêu hàng đầu.

Camavinga đứng trước tương lai bất định ở Madrid.

Theo Fichajes, Real Madrid không chỉ chuẩn bị một lời đề nghị tài chính đơn thuần. "Los Blancos" sẵn sàng đưa Eduardo Camavinga vào như một phần của thỏa thuận nhằm giảm chi phí chuyển nhượng. Tuy nhiên, đây lại là nút thắt lớn nhất của thương vụ. Camavinga không muốn rời Bernabeu và vẫn quyết tâm cạnh tranh vị trí trong đội hình chính.

Dù vậy, Real Madrid có thể sẽ gia tăng áp lực để thúc đẩy thương vụ, nhất là khi phong độ của Camavinga chưa thực sự ổn định như kỳ vọng. Về phía Liverpool, họ không có ý định để Mac Allister ra đi dễ dàng, bởi anh là nhân tố quan trọng trong hệ thống chiến thuật hiện tại. Tuy nhiên, sự xuất hiện của một cầu thủ trẻ, đa năng như Camavinga có thể khiến đội bóng Anh cân nhắc.

Trở lại với Mac Allister, anh được xem là mẫu cầu thủ lý tưởng để mang lại sự cân bằng và khả năng sáng tạo mà đội bóng Hoàng gia đang tìm kiếm.

Ban lãnh đạo Real Madrid đánh giá cao khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu, nhãn quan chiến thuật và sự điềm tĩnh của nhà vô địch World Cup. Họ tin rằng anh có thể trở thành “bộ não” mới nơi tuyến giữa, giúp đội bóng tái lập vị thế thống trị tại châu Âu.

Trong bối cảnh tuyến giữa thiếu ổn định, việc bổ sung một cầu thủ có khả năng kiểm soát trận đấu như Mac Allister được xem là ưu tiên chiến lược.