Carvajal hết thời tại Real Madrid?

Một biểu tượng của Real Madrid đang đối diện thực tế khắc nghiệt nhất trong sự nghiệp.

Carvajal không còn là quân bài bất khả xâm phạm ở Real Madrid.

Tràng pháo tay tại Bernabeu sau trận derby ngày 22/3 dành cho Dani Carvajal không chỉ là sự ghi nhận cho một màn trình diễn tốt. Đó còn là lời tri ân cho cả một hành trình dài. Với nhiều người, đó có thể là những khoảnh khắc cuối cùng của anh trong màu áo Real Madrid.

Nhưng bóng đá đỉnh cao không sống bằng ký ức. Chỉ ít ngày sau, Carvajal trở lại ghế dự bị. Anh không thi đấu một phút nào trước Mallorca và Bayern Munich. Với một cầu thủ từng gần như không có đối thủ ở vị trí hậu vệ phải suốt hơn một thập kỷ, đó là cú sốc lớn.

Carvajal trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi trở lại Real Madrid năm 2013. Hai ca phẫu thuật đầu gối trong vòng một năm ảnh hưởng rõ rệt đến thể trạng của anh.

Nhưng vấn đề không chỉ nằm ở thể lực. Môi trường xung quanh đã thay đổi. Sự cạnh tranh tăng lên. Những phương án mới xuất hiện. Và Carvajal không còn là lựa chọn mặc định.

Từ một thủ lĩnh trong phòng thay đồ, ảnh hưởng của anh cũng dần giảm đi. Anh không còn xuất phát thường xuyên. Vai trò quen thuộc bị thu hẹp. Với một cầu thủ có tinh thần cạnh tranh mạnh mẽ, đây là điều khó chấp nhận.

Carvajal đang tiến gần hồi kết ở Real Madrid.

Sự không hài lòng bắt đầu lộ rõ. Khi không được ra sân trước Rayo Vallecano, căng thẳng giữa Carvajal và HLV Alvaro Arbeloa xuất hiện. Một tuần sau, việc trao suất đá chính cho cầu thủ trẻ David Jimenez trong trận gặp Valencia càng khiến tình hình thêm căng thẳng. Phản ứng của Carvajal không còn được giữ kín. Nó xuất hiện ngay trên sân sau trận đấu.

Đỉnh điểm là một sự cố trong buổi tập. Carvajal có pha vào bóng rất mạnh với một cầu thủ trẻ của đội Castilla, khiến cầu thủ này chấn thương đầu gối. Tình huống đó cho thấy áp lực và sự ức chế đã tích tụ trong thời gian dài.

Tuy nhiên, mọi thứ không hoàn toàn đi theo một chiều. Cơ hội bất ngờ đến với Carvajal trước trận derby khi Trent Alexander-Arnold đến muộn trong buổi tập và mất suất đá chính. Carvajal được trao cơ hội và đã tận dụng tốt. Anh chơi chắc chắn, thể hiện kinh nghiệm và góp phần giúp đội giành kết quả tích cực.

Quan trọng hơn, màn trình diễn đó giúp hàn gắn mối quan hệ giữa anh và HLV. Carvajal đánh giá cao cách xử lý của Arbeloa, đồng thời cho thấy anh vẫn còn giá trị trong những trận đấu lớn.

Nhưng đó chỉ là khoảng sáng ngắn ngủi. Sau trận derby, Carvajal lại trở về với thực tế quen thuộc. Anh tiếp tục ngồi dự bị. Không còn những phút thi đấu đều đặn. Không còn vai trò trung tâm.

Carvajal đối mặt thực tế nghiệt ngã.

Hình ảnh Carvajal lặng lẽ trên băng ghế, ánh mắt trống rỗng sau thất bại tại Son Moix, nói lên rất nhiều điều. Đó là hình ảnh của một cầu thủ từng đứng ở đỉnh cao, nhưng giờ phải làm quen với vai trò mới.

Ở Real Madrid, sự thay đổi luôn diễn ra nhanh và dứt khoát. Không có ngoại lệ, kể cả với những công thần. Carvajal đang đối diện với quy luật đó theo cách rõ ràng nhất.

Vấn đề lúc này không chỉ là vị trí trong đội hình. Nó còn là tương lai. Khi thời gian thi đấu giảm, cơ hội lên tuyển và dự World Cup, mục tiêu lớn cuối cùng trong sự nghiệp, cũng bị ảnh hưởng.

Carvajal từng là biểu tượng của sự ổn định và bền bỉ. Anh là mẫu cầu thủ luôn duy trì phong độ qua nhiều mùa giải. Nhưng ở thời điểm này, thử thách lớn nhất không nằm trên sân. Nó nằm ở việc thích nghi với hoàn cảnh mới.

Với một cầu thủ như Carvajal, điều khó khăn nhất không phải là thất bại. Mà là chấp nhận rằng mình không còn ở vị trí như trước.