Bayern chỉ thắng 'hiệp một' trước Real Madrid

Đại diện nước Đức giữ sự thận trọng sau chiến thắng 2-1 trước Real Madrid, khi khoảng cách mong manh khiến cục diện vẫn còn bỏ ngỏ.

Bayern nắm lợi thế với chiến thắng 2-1 trước Real rạng sáng 8/4.

Bayern Munich rời Bernabeu với chiến thắng 2-1 ở lượt đi tứ kết Champions League. Đó là kết quả mang ý nghĩa lớn, đặc biệt khi họ chấm dứt chuỗi 25 năm không thắng trên sân của Real Madrid. Tuy nhiên, bên trong đội bóng xứ Bavaria, không có dấu hiệu của sự chủ quan.

Trong buổi tiệc sau trận tại khách sạn Four Seasons ở Madrid, CEO Jan-Christian Dreesen là người đầu tiên lên tiếng. Ông nhấn mạnh Bayern chỉ có lợi thế một bàn và cần tái hiện màn trình diễn tương tự ở lượt về. Thông điệp này nhằm hạ nhiệt sự hưng phấn sau một chiến thắng giàu cảm xúc.

Truyền thông Đức lại có cách tiếp cận khác. Tờ Bild giật tít “Chào buổi sáng, Madrid”, nhấn mạnh việc Bayern “chinh phục Bernabeu”. Tài khoản Ả Rập chính thức của CLB cũng đăng tải thông điệp mang tính châm biếm: “Mái sân mở hay đóng cũng không quan trọng, kết quả vẫn vậy”.

Dù vậy, nội bộ Bayern hiểu rõ lợi thế hiện tại là rất mong manh. Tỷ số 2-1 chưa đủ an toàn, nhất là khi Real Madrid vẫn cho thấy khả năng tạo đột biến. Bàn rút ngắn của Kylian Mbappe khiến cặp đấu vẫn rộng mở trước trận lượt về tại Munich.

Bayern cần duy trì sự tập trung ở trận lượt về.

Một trong những điểm khiến Bayern lo ngại là cách Real Madrid tổ chức phản công. Ngay cả khi không kiểm soát thế trận, đội bóng của HLV Alvaro Arbeloa vẫn tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Những pha chuyển trạng thái nhanh của họ luôn tiềm ẩn rủi ro.

Ở chiều ngược lại, Bayern có quyền hài lòng với màn trình diễn. Đội bóng của HLV Vincent Kompany chơi chủ động trong phần lớn thời gian và kiểm soát tốt thế trận. CEO Dreesen dành lời khen cho nhà cầm quân người Bỉ, cho rằng ông đã chuẩn bị đội bóng rất kỹ cho đối thủ và bầu không khí tại Bernabeu.

Giám đốc thể thao Max Eberl cũng đánh giá cao tinh thần thi đấu của toàn đội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Bayern mới chỉ thắng “hiệp một” và trận lượt về trên sân nhà sẽ quyết định tất cả.

Các cầu thủ Bayern giữ sự tỉnh táo. Trung vệ Jonathan Tah cho rằng đội bóng đã có thể ghi thêm bàn để tạo lợi thế rõ ràng hơn. Trong khi đó, thủ môn Manuel Neuer, người có nhiều pha cứu thua quan trọng, cảnh báo trận đấu tại Munich sẽ rất khó khăn.

Bayern đã tạo được lợi thế ngay trên sân khách, nhưng họ hiểu rằng Real Madrid luôn nguy hiểm trong những thời điểm quyết định. Khoảng cách một bàn không đủ đảm bảo. Trận lượt về tại Allianz Arena vì thế sẽ là bài kiểm tra thực sự cho tham vọng của đại diện nước Đức.