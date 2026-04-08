Vinicius bị tố ăn vạ

Cựu tiền vệ Rafael van der Vaart chỉ trích màn trình diễn của Vinicius Junior trong thất bại 1-2 của Real Madrid trước Bayern Munich ở lượt đi tứ kết Champions League rạng sáng 8/4.

Phong cách thi đấu của Vinicius gây tranh cãi. Ảnh: Reuters.

Trong trận đấu trên sân Bernabeu, Vinicius bỏ lỡ một cơ hội đối mặt với thủ thành Manuel Neuer khi tỷ số đang là 0-2. Tình huống này diễn ra khi trận đấu vẫn còn khoảng 30 phút, và nếu tận dụng thành công, Real Madrid hoàn toàn có thể rút ngắn cách biệt và tạo ra bước ngoặt.

Không chỉ gây thất vọng về mặt chuyên môn, Vinicius còn bị một bộ phận khán giả nhà la ó ngay trên khán đài Bernabeu. Tuy nhiên, những lời chỉ trích không dừng lại ở đó.

Từ Hà Lan, cựu cầu thủ Real Madrid là Van der Vaart có những phát biểu gay gắt về màn trình diễn cũng như thái độ thi đấu của ngôi sao sinh năm 2000. Phát biểu trên kênh truyền hình Ziggo, Van der Vaart không ngần ngại nhận xét: “Vinicius thật tệ. Cậu ấy khiến tôi khó chịu mỗi khi xem thi đấu. Điều đó thật đáng tiếc, bởi cậu ấy là một cầu thủ tuyệt vời”.

Cựu tiền vệ người Hà Lan cũng chỉ trích thói quen ngã vờ của Vinicius, cho rằng cầu thủ này thường tìm cách gây áp lực lên trọng tài mỗi khi có va chạm nhẹ.

“Chỉ cần một tác động nhỏ, cậu ấy lập tức ngã xuống với hy vọng đối phương bị phạt thẻ đỏ, rồi lại đứng dậy như chưa có gì xảy ra. Đó là điều khiến tôi cảm thấy thất vọng nhất”, Van der Vaart nói thêm.

Những nhận xét này một lần nữa làm dấy lên tranh cãi xoay quanh phong cách thi đấu của Vinicius. Dù sở hữu tài năng lớn và khả năng tạo đột biến cao, tiền đạo của Real Madrid vẫn cần cải thiện sự ổn định cũng như cách ứng xử trên sân nếu muốn khẳng định vị thế ở đẳng cấp cao nhất.

