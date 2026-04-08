Alonso sắp thoát cảnh thất nghiệp?

Xabi Alonso sẵn sàng tái xuất băng ghế huấn luyện trong hè 2026, khi trở thành mục tiêu theo đuổi của cả Liverpool và Man City.

Alonso có thể tái xuất ở mùa giải mới.

Chiến lược gia 44 tuổi hiện vẫn thất nghiệp sau khi bị Real Madrid sa thải hồi tháng 1. Nhưng theo truyền thông Anh, Alonso sẵn sàng trở lại công việc và được xem là ứng viên tiềm năng cho 2 chiếc ghế nóng tại Premier League.

Tại Liverpool, tương lai của Arne Slot bị đặt dấu hỏi sau chuỗi thành tích thất vọng. Thất bại nặng nề 0-4 trước Man City ở tứ kết FA Cup là trận thua thứ 15 của "Lữ đoàn đỏ" mùa này, trong bối cảnh họ cũng đánh mất ngôi vương Premier League. Áp lực gia tăng khiến một bộ phận CĐV hô vang tên Alonso như lời kêu gọi thay đổi.

Tuy nhiên, Liverpool không phải đội duy nhất theo đuổi cựu tiền vệ người Tây Ban Nha. Man City cũng để mắt tới Alonso trong trường hợp Pep Guardiola quyết định ra đi sau mùa giải này. Sau gần một thập kỷ thành công rực rỡ, tương lai của Guardiola trở nên khó đoán, mở ra cơ hội cho những gương mặt kế nhiệm.

Dù thời gian dẫn dắt Real Madrid kết thúc sớm, uy tín của Alonso vẫn rất cao. Trước đó, ông gây tiếng vang lớn khi đưa Bayer Leverkusen vô địch Bundesliga đầu tiên trong lịch sử năm 2024, đồng thời đăng quang Cúp quốc gia Đức. Leverkusen khi ấy suýt lập kỷ lục bất bại cả mùa giải sau thất bại trước Atalanta ở chung kết Europa League.

Với thành tích chỉ thua 19/140 trận tại Leverkusen, Alonso vẫn được xem là một trong những HLV trẻ triển vọng nhất châu Âu, sẵn sàng cho bước tiến lớn tiếp theo trong sự nghiệp.