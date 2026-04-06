VĐV 90 tuổi phá 2 kỷ lục thế giới

Ở tuổi 90, ông Manuel Alonso khiến làng điền kinh thế giới phải ngả mũ thán phục khi liên tiếp phá kỷ lục thế giới.

Ông Alonso phá 2 kỷ lục thế giới.

Tại Giải vô địch châu Âu dành cho các VĐV lão tướng diễn ra ở Torun (Ba Lan), ông Alonso được xướng tên với tư cách nhà vô địch ở cả hai nội dung 800 m và 1.500 m, đồng thời thiết lập những cột mốc lịch sử mới ở nhóm tuổi trên 90.

Ở cự ly 800 m, ông Alonso đạt thành tích 3 phút 34 giây 22, vượt xa kỷ lục cũ do Earl Fee thiết lập năm 2019 (3 phút 42 giây 52). Trong ngày thi đấu cuối cùng, VĐV 90 tuổi này tiếp tục tỏa sáng ở nội dung 1.500m với thời gian 7 phút 00 giây 81, phá sâu kỷ lục trước đó của Radnaa Tseren (7 phút 55 giây 12).

Những thành tích phi thường giúp ông Alonso giành cú đúp HCV, đồng thời góp phần vào chiến tích chung của đoàn thể thao Tây Ban Nha với tổng cộng 121 huy chương (32 HCV, 48 HCB, 41 HCĐ), xếp thứ 4 toàn đoàn sau Đức, Ba Lan và Vương quốc Anh. Đáng chú ý, đoàn Tây Ban Nha còn phá tới 20 kỷ lục quốc gia và 3 kỷ lục thế giới.

Theo chia sẻ của ông Alonso, điền kinh không chỉ là môn thể thao mà còn là liều thuốc tinh thần. Sau khi nghỉ hưu, VĐV 90 tuổi từng rơi vào trạng thái khủng hoảng. Trong cuộc phỏng vấn năm 2021, ông thừa nhận: "Thể thao cứu cuộc đời tôi. Khi rời nhà máy, tôi về nhà và bật khóc". Chính từ thời điểm đó, ông Alonso tìm lại niềm vui sống qua từng bước chạy.

Ở cái tuổi mà nhiều người chọn nghỉ ngơi, ông Alonso không ngừng chinh phục những giới hạn mới, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng thể thao và cả những người yêu điền kinh trên toàn thế giới.

