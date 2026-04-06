Kịch bản MU có 100 triệu bảng mua sắm

Tấm vé Champions League mở ra nguồn lực tài chính mang tính bước ngoặt cho MU trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

MU sẽ có thêm 100 triệu bảng mua sắm nếu giành vé dự Champions League.

Theo Manchester Evening News, nếu cán đích trong top 4 Ngoại hạng Anh, "Quỷ đỏ" sẽ được bổ sung khoảng 100 triệu bảng cho ngân sách chuyển nhượng. Con số này đủ để kích hoạt một cuộc đại tu lực lượng trong hè 2026.

Trong bối cảnh CLB đang bước vào giai đoạn chuyển mình, khoản tiền đó được xem là chìa khóa để khôi phục sức cạnh tranh. Thành tích gần đây cho thấy tín hiệu tích cực. Carrick giúp đội bóng giữ vững vị trí thứ 3, qua đó nắm lợi thế lớn trong cuộc đua top 4.

Nếu hoàn thành mục tiêu, nguồn thu từ Champions League bao gồm bản quyền truyền hình và tiền thưởng UEFA sẽ giúp đội chủ sân Old Trafford mạnh tay hơn trên thị trường. Trọng tâm trước mắt là tuyến giữa khi Casemiro chắc chắn rời đi, còn Manuel Ugarte chưa đáp ứng kỳ vọng.

Hai mục tiêu nổi bật được cân nhắc là Elliot Anderson và Carlos Baleba. Đây đều là những tiền vệ giàu tiềm năng nhưng có giá không hề rẻ. Ngoài ra, Mateus Fernandes cũng lọt tầm ngắm. Trong kịch bản đội bóng thành London xuống hạng, mức phí chuyển nhượng sẽ trở nên dễ chịu hơn.

Ở hàng thủ, bài toán kế nhiệm Harry Maguire ngày càng cấp thiết khi trung vệ này bước sang tuổi 33. Dù Ayden Heaven nổi lên như một phương án dài hạn, kinh nghiệm đỉnh cao vẫn là yếu tố MU cần bổ sung nếu muốn cạnh tranh tại Champions League.

Dàn cầu thủ rời MU sau mùa 2025/26 MU bước vào kỳ chuyển nhượng hè với kế hoạch tái thiết mạnh mẽ, khi hàng loạt cầu thủ không còn phù hợp đứng trước khả năng rời Old Trafford.