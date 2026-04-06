MU bán đứt 5 cầu thủ

Manchester United lên kế hoạch thanh lọc đội hình theo định hướng của cổ đông thiểu số Sir Jim Ratcliffe.

Sir Jim Ratcliffe muốn loại những cái tên không đáp ứng kỳ vọng.

Dù đứng thứ 3 tại Premier League và nắm lợi thế lớn trong cuộc đua giành vé dự Champions League, ban lãnh đạo "Quỷ đỏ" hiểu rằng họ cần tái cấu trúc lực lượng để hướng đến mục tiêu cạnh tranh danh hiệu trong tương lai.

Theo truyền thông Anh, ít nhất 5 cầu thủ đội một sẽ bị bán. Đáng chú ý, 3 cái tên trong số đó đang thi đấu theo dạng cho mượn gồm Marcus Rashford, Andre Onana và Rasmus Hojlund. Rashford có cơ hội lớn vô địch La Liga cùng Barcelona, trong khi Hojlund tỏa sáng tại Napoli và Onana cũng thi đấu ổn định tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Manchester United được cho là có thể thu về khoảng 64 triệu bảng từ các thương vụ liên quan đến Rashford và Hojlund, trong khi việc bán Onana cần mang lại ít nhất 19 triệu bảng để đảm bảo cân bằng tài chính.

Bên cạnh đó, Manuel Ugarte và Joshua Zirkzee cũng nằm trong danh sách rời Old Trafford do không đáp ứng được kỳ vọng dưới thời ban huấn luyện hiện tại. Những quyết định này cho thấy sự thay đổi mạnh mẽ trong cách xây dựng đội hình của Manchester United.

Ngoài các thương vụ chuyển nhượng, đội bóng còn chuẩn bị chia tay 3 cầu thủ theo dạng tự do là Casemiro, Jadon Sancho và Tyrell Malacia. Việc này sẽ giúp giảm tải đáng kể quỹ lương, tạo điều kiện để đầu tư vào những bản hợp đồng mới.

