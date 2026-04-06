Tương lai của Alejandro Garnacho tại Chelsea trở nên bất định, chỉ chưa đầy một năm sau khi anh rời MU.

Chelsea ra giá bán Garnacho. Ảnh: Reuters.

Theo Goal, đội chủ sân Stamford Bridge sẵn sàng lắng nghe các đề nghị dành cho cầu thủ chạy cánh 21 tuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa hè tới.

Garnacho gia nhập Chelsea với mức phí khoảng 40 triệu bảng và từng được kỳ vọng là bản hợp đồng chiến lược cho hành lang trái. Tuy nhiên, màn trình diễn của tuyển thủ Argentina lại không đáp ứng được kỳ vọng. Anh gặp khó khăn trong việc giành suất đá chính thường xuyên, đồng thời đánh mất sự ổn định về phong độ.

Nhà báo Simon Phillips tiết lộ ban lãnh đạo Chelsea tin rằng Garnacho vẫn có giá trị trên thị trường và có thể thu hút nhiều đội bóng sẵn sàng chi khoảng 40 triệu euro để sở hữu anh.

Thống kê cho thấy Garnacho ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo sau 37 lần ra sân trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, anh chỉ có 1 bàn thắng và 4 pha kiến tạo sau 20 trận, con số khá khiêm tốn. Dù thi đấu tốt hơn ở các giải cúp quốc nội, đóng góp của anh tại Champions League vẫn rất hạn chế.

Phong độ sa sút cũng khiến Garnacho bị loại khỏi danh sách triệu tập của tuyển Argentina, qua đó đe dọa cơ hội dự World Cup 2026. Trong bối cảnh Chelsea sở hữu nhiều lựa chọn chất lượng như Pedro Neto, Garnacho đang dần thất thế và có nguy cơ phải tìm bến đỗ mới để được thi đấu nhiều hơn.

