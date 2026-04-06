Kết quả bốc thăm bán kết FA Cup bị nghi dàn xếp

  Thứ hai, 6/4/2026 05:22 (GMT+7)
  • 11 giờ trước

Không ít người hâm mộ cho rằng kết quả bốc thăm vòng bán kết FA Cup "có mùi sắp đặt" khi Chelsea tránh được Man City.

Chelsea và Man City có thể tạo nên trận chung kết hấp dẫn.

Theo kết quả bốc thăm, Chelsea chạm trán Leeds United, trong khi Man City đối đầu Southampton. Việc Chelsea và Man City không phải gặp nhau từ sớm khiến nhiều CĐV đặt dấu hỏi, cho rằng ban tổ chức né kịch bản đại chiến để giữ sức hút cho trận chung kết.

Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt ý kiến bức xúc xuất hiện. Một số người cho rằng đây là "giải đấu bị dàn xếp rõ ràng", khi các đội mạnh luôn tránh nhau ở những vòng quan trọng. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán.

Xét về chuyên môn, cả Chelsea và Man City đều vào bán kết với phong độ ấn tượng. Man City mở màn loạt trận tứ kết bằng chiến thắng hủy diệt 4-0 trước Liverpool. Không chịu kém cạnh, Chelsea cũng thể hiện sức mạnh vượt trội khi vùi dập Port Vale tới 7-0.

Trong khi đó, Southampton tạo nên bất ngờ lớn nhất vòng đấu khi đánh bại Arsenal 2-1, với bàn quyết định ở phút 85 của Shea Charles. Cặp đấu còn lại chứng kiến Leeds United vượt qua West Ham trên chấm luân lưu.

Dù những tranh cãi chưa lắng xuống, thực tế cho thấy 4 đội góp mặt ở bán kết đều xứng đáng với những gì thể hiện. Phần còn lại của mùa giải hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn, bất chấp những hoài nghi xoay quanh lá thăm may rủi.

Theo Goal, Arne Slot có thể mất ghế tại Liverpool sau thất bại nặng nề 0-4 trước Man City ở tứ kết FA Cup đêm 4/4.

Hiểu Phong

FA Cup FA Cup

