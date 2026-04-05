Sắc vóc gây chú ý của con gái Guardiola

Maria Guardiola trở thành tâm điểm trên khán đài trong trận Man City thắng Liverpool 4-0 tại tứ kết FA Cup đêm 4/4.

Con gái Pep Guardiola gây chú ý.

Trận tứ kết FA Cup giữa Manchester City và Liverpool không chỉ nóng trên sân, mà còn thu hút sự chú ý đặc biệt trên khán đài, nơi Pep Guardiola theo dõi trận đấu cùng con gái Maria.

Trong khi chiến lược gia người Tây Ban Nha liên tục phản ứng gay gắt, hình ảnh cô con gái lại tạo nên sự tương phản rõ rệt.

Do án treo quyền chỉ đạo hai trận vì tích lũy thẻ vàng, Guardiola buộc phải ngồi trên khán đài VIP tại Etihad. Ông nhiều lần bộc lộ sự bức xúc, đặc biệt ở tình huống Man City không được hưởng phạt đền trong hiệp một, sau pha va chạm giữa Rayan Cherki và Milos Kerkez.

Tuy nhiên, bên cạnh một Guardiola đầy cảm xúc, Maria Guardiola lại xuất hiện với sự bình tĩnh đáng chú ý. Cô không tham gia vào những phản ứng căng thẳng, mà theo dõi trận đấu một cách điềm tĩnh, tạo nên hình ảnh trái ngược hoàn toàn với người cha nổi tiếng cá tính.

Maria, 25 tuổi, hiện là một nhà sáng tạo nội dung với gần 900.000 người theo dõi trên Instagram. Cô thường chia sẻ về thời trang và du lịch, và mỗi lần xuất hiện cùng cha đều nhận được sự quan tâm lớn từ truyền thông.

Khoảnh khắc hai cha con ngồi cạnh nhau nhanh chóng lan truyền, khi ống kính truyền hình liên tục hướng về khu vực khán đài.

Trong thời gian Guardiola vắng mặt trên băng ghế chỉ đạo, trợ lý Pep Lijnders đảm nhận vai trò điều hành. HLV người Tây Ban Nha sẽ trở lại khu kỹ thuật ở trận gặp Chelsea tới.

Một buổi tối mà Man City khẳng định sức mạnh trên sân, nhưng trên khán đài, sự chú ý lại thuộc về Maria Guardiola – hình ảnh nhẹ nhàng giữa những cảm xúc bùng nổ.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD