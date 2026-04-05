HLV Slot nguy cơ bị sa thải

  Chủ nhật, 5/4/2026 20:00 (GMT+7)
Theo Goal, Arne Slot có thể mất ghế tại Liverpool sau thất bại nặng nề 0-4 trước Man City ở tứ kết FA Cup đêm 4/4.

Thầy trò HLV Slot thua sốc trước Man City.

Trong ngày Pep Guardiola chỉ đạo từ khán đài, Man City vẫn dễ dàng kiểm soát thế trận. Sau hiệp một cân bằng, bước ngoặt đến khi Erling Haaland khai thông bế tắc, mở đầu cho cú hat-trick hủy diệt. Chỉ trong vòng 19 phút, Liverpool sụp đổ hoàn toàn, nhận liền 4 bàn thua và rời giải trong tủi hổ.

Trái ngược với sự thảnh thơi của Guardiola, Slot gần như bất lực bên đường biên khi đội bóng thành phố cảng đánh mất tinh thần thi đấu. Những trụ cột như Mohamed Salah hay Virgil van Dijk gây thất vọng lớn, góp phần khiến hệ thống của Liverpool rệu rã.

Thất bại nối dài chuỗi phong độ tệ hại của Liverpool mùa giải năm nay. Đội chủ sân Anfield chạm mốc 15 trận thua, con số tồi tệ nhất kể từ thời Brendan Rodgers. Áp lực vì thế ngày càng đè nặng lên vai Slot, nhất là khi thử thách lớn mang tên PSG đang chờ đợi ở tứ kết Champions League.

Giới chuyên môn nhận định việc Slot vẫn tại vị phần nào đến từ kế hoạch dài hạn của CLB. Họ coi Xabi Alonso là ứng viên số một cho chiếc ghế nóng tại Anfield. Sau khi gây tiếng vang với chức vô địch Bundesliga cùng Bayer Leverkusen, sự trở lại của Alonso chỉ còn là vấn đề thời gian.

Trong bối cảnh đó, ban lãnh đạo Liverpool đứng trước lựa chọn khó khăn. Đó là thay tướng ngay lập tức để cứu vãn mùa giải hay chờ đến mùa hè để chuyển giao êm thấm. Tuy nhiên, nếu không thay đổi kịp thời, viễn cảnh những thất bại nặng nề tiếp tục lặp lại là điều khó tránh khỏi.

