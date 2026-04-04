Cherki gây tranh cãi vì mặc áo Liverpool trên ghế dự bị

Rayan Cherki phải xin lỗi sau hành động thiếu tinh tế, trong khi Ekitike cũng hứng chỉ trích vì đổi áo giữa trận thua nặng.

Cherki trở thành tâm điểm tranh cãi sau chiến thắng 4-0 của Manchester City trước Liverpool tại FA Cup tối 4/4, không phải vì chuyên môn, mà bởi một khoảnh khắc khó hiểu trên băng ghế dự bị.

Phút 71, Cherki rời sân nhường chỗ cho Tijjani Reijnders. Trước đó ít phút, Hugo Ekitike bên phía Liverpool cũng bị thay ra. Hai cầu thủ người Pháp nhanh chóng đổi áo cho nhau, điều vốn không hiếm gặp trong bóng đá. Tuy nhiên, vấn đề phát sinh khi Cherki mặc luôn chiếc áo Liverpool và ngồi xuống khu vực dự bị của Man City.

Hành động này lập tức bị ban huấn luyện đội chủ sân Etihad nhắc nhở. Cherki nhanh chóng cởi áo và giơ tay xin lỗi, nhưng tình huống vẫn đủ để tạo ra làn sóng tranh luận trên mạng xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi thiếu phù hợp, đặc biệt trong bối cảnh trận đấu chưa kết thúc. Tài khoản CityXtra đăng tải hình ảnh kèm dòng bình luận mang tính mỉa mai: “Cậu đang làm gì vậy?”.

Không chỉ Cherki, Ekitike cũng trở thành mục tiêu chỉ trích. Việc tiền đạo Liverpool đổi áo khi đội nhà đang bị dẫn 0-4 bị xem là thiếu tập trung và không tôn trọng trận đấu. Một số CĐV bày tỏ sự thất vọng, cho rằng hành động này phản ánh vấn đề về tinh thần của toàn đội.

Trên sân, Liverpool trải qua một buổi chiều đáng quên. Sau khởi đầu không tệ, đội khách sụp đổ nhanh chóng. Virgil van Dijk phạm lỗi trong vòng cấm, tạo điều kiện để Erling Haaland mở tỷ số từ chấm phạt đền. Trước khi hiệp một khép lại, tiền đạo người Na Uy tiếp tục lập công bằng một cú đánh đầu.

Sang hiệp hai, Antoine Semenyo ghi thêm một bàn thắng trước khi Haaland hoàn tất cú hat-trick. Khoảng cách quá lớn khiến nhiều CĐV Liverpool rời sân sớm.

Ekitike vốn có mùa giải đầu tiên tương đối tích cực tại Anfield, nhưng không ít lần gây tranh cãi. Trước đó, anh từng bị truất quyền thi đấu sau khi cởi áo ăn mừng trong trận thắng Southampton tại Carabao Cup, dẫn đến việc bị treo giò ở trận kế tiếp gặp Crystal Palace.

Về phía Cherki, cầu thủ này cũng từng gây chú ý với phát biểu gây tranh cãi sau chung kết Carabao Cup. Anh thẳng thắn thừa nhận màn biểu diễn kỹ thuật trước Arsenal là có chủ đích và không xin lỗi, coi đó là cách thể hiện sự tự tin.

Sự việc mới nhất một lần nữa cho thấy ranh giới mong manh giữa cá tính và thiếu kiểm soát của những cầu thủ trẻ ở sân chơi đỉnh cao.