Vì sao Sir Alex dự khán trận Man City - Liverpool?

Huyền thoại MU gây chú ý khi trực tiếp có mặt ở trận tứ kết FA Cup dù hai đội bóng dưới sân đều là đối thủ lớn trong sự nghiệp của ông.

Sir Alex xuất hiện với vẻ mặt rạng rỡ.

Sự xuất hiện của Sir Alex Ferguson trên khán đài Etihad trong trận tứ kết FA Cup giữa Manchester City và Liverpool tối 4/4 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Hình ảnh vị HLV huyền thoại của Manchester United theo dõi trận đấu trực tiếp khiến nhiều người bất ngờ, nhất là khi ông từng gọi Man City là "gã hàng xóm ồn ào".

Theo thông tin được tiết lộ, Sir Alex đến sân đơn giản vì muốn xem bóng đá trực tiếp trong dịp lễ Phục Sinh. Manchester United không thi đấu tại FA Cup và cũng chưa trở lại Old Trafford cho đến giữa tháng 4, nên đây là trận cầu hấp dẫn nhất ông có thể lựa chọn.

Trước giờ bóng lăn, Sir Alex xuất hiện với tâm trạng thoải mái. Ông được bắt gặp khi tiến vào sân với nụ cười trên môi và có những tương tác nhanh với người hâm mộ. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền, bởi hiếm khi người ta thấy ông trực tiếp theo dõi một trận đấu có sự góp mặt của hai đối thủ lớn như vậy.

Dù có mặt tại “nửa xanh” thành Manchester, Sir Alex được cho là giữ thái độ hoàn toàn trung lập. Điều này dễ hiểu khi cả Man City lẫn Liverpool đều là những đối thủ lớn của Manchester United trong suốt thời kỳ ông dẫn dắt đội bóng.

Diễn biến dưới sân có vẻ không hấp dẫn như nhiều người dự đoán khi Man City nghiền nát Liverpool với 4 bàn không gỡ và giành vé vào bán kết. "The Kop" có một cơ hội níu kéo hy vọng nhưng Mohamed Salah sút hỏng phạt đền ở phút 64.

