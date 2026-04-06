Inter vùi dập Roma trong trận cầu 7 bàn

Rạng sáng 6/4, Inter Milan hủy diệt AS Roma với tỷ số 5-2 thuộc vòng 31 Serie A.

Inter tiến gần tới ngôi vô địch.

Trận đấu tại Giuseppe Meazza bùng nổ ngay từ những giây đầu. Inter chỉ mất đúng một phút để khai thông bế tắc khi Marcus Thuram bứt tốc bên cánh phải rồi dọn cỗ cho Lautaro Martínez dứt điểm cận thành.

Bị dội gáo nước lạnh, Roma dần lấy lại thế trận và đáp trả bằng những pha phản công sắc nét. Nỗ lực của đội khách được đền đáp ở phút 40 khi Gianluca Mancini đánh đầu gỡ hòa sau đường treo bóng chuẩn xác của Devyne Rensch.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay trước giờ nghỉ. Hakan Calhanoglu tung cú sút xa sấm sét từ khoảng cách gần 30 mét, đưa Inter tái lập lợi thế và giáng đòn mạnh vào tinh thần đối thủ.

Sang hiệp hai, Inter hoàn toàn làm chủ thế trận. Phút 52, bộ đôi Thuram – Lautaro tiếp tục lên tiếng với pha phối hợp mẫu mực giúp chân sút người Argentina hoàn tất cú đúp, nâng tổng số bàn thắng mùa này lên 15.

Roma nhanh chóng sụp đổ. Chỉ 3 phút sau, Thuram trực tiếp ghi tên mình lên bảng tỷ số bằng cú đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc. Đến phút 63, Nicolo Barella ghi bàn thứ 5 sau tình huống xử lý trong vùng cấm.

Bàn rút ngắn của Lorenzo Pellegrini ở phút 70 chỉ mang ý nghĩa danh dự cho Roma.

Chiến thắng 5-2 giúp Inter nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 9 điểm. Đoàn quân của HLV Cristian Chivu đang tăng tốc mạnh mẽ và tiến gần tới chức vô địch Serie A mùa này.