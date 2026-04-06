Silva rời Man City

Bernardo Silva sẽ chia tay Man City khi hợp đồng hết hạn vào cuối mùa giải, khép lại hành trình gần một thập kỷ đầy vinh quang tại sân Etihad.

Thông tin này được xác nhận gián tiếp sau chiến thắng 4-0 của Man City trước Liverpool tại FA Cup. Trợ lý HLV Pep Lijnders, người thay Pep Guardiola chỉ đạo trận đấu, thừa nhận sự ra đi của Silva là điều không thể tránh khỏi: "Mọi câu chuyện đẹp đều có hồi kết".

Gia nhập Man City từ năm 2017, tiền vệ người Bồ Đào Nha trở thành một trong những biểu tượng lớn của CLB. Trong 9 mùa giải, anh giành 6 chức vô địch Premier League cùng 1 danh hiệu Champions League, đóng vai trò then chốt trong kỷ nguyên thành công rực rỡ của đội bóng.

“Bạn không thể thay thế một cầu thủ như Bernardo, bởi đơn giản là không có ai giống cậu ấy. Cách cậu ấy kiểm soát trận đấu, di chuyển, nhận bóng và đưa ra giải pháp đều ở đẳng cấp đặc biệt", chiến lược gia người Hà Lan nhấn mạnh.

Man City vì thế sẽ không tìm kiếm một bản sao, mà hướng đến việc tái cấu trúc đội hình, kết hợp giữa các cầu thủ hiện tại và lứa trẻ từ học viện. Tuy nhiên, Lijnders cũng thừa nhận khoảng trống mà Silva để lại sẽ là rất lớn, đặc biệt khi nhìn vào tầm ảnh hưởng của anh trong suốt mùa giải.

Về phần mình, Silva từng bày tỏ mong muốn khép lại sự nghiệp tại Benfica. Khi trở thành cầu thủ tự do vào mùa hè 2026, anh nhận được sự quan tâm từ Barcelona, dù chưa có lời đề nghị nào được đưa ra từ các bên liên quan.

Sự ra đi của Silva đánh dấu hồi kết của một biểu tượng trong kỷ nguyên vàng của Man City.