CĐV Italy xếp hàng dài đổi áo đấu

Tuyển Italy gây thất vọng tột độ, khiến nhiều CĐV tại Toronto bắt đầu chuyển sang ủng hộ Canada.

CĐV Italy xếp hàng nhận áo đấu tuyển Canada.

Người hâm mộ Italy trải qua cú sốc khi đội nhà lỡ hẹn World Cup lần thứ 3 liên tiếp, sau thất bại trước Bosnia & Herzegovina hôm 1/4. Dư âm của cú ngã đau không chỉ khiến nội bộ bóng đá Italy rung chuyển, mà còn tạo nên hình ảnh gây chú ý tại Toronto.

Ngay sau khi "Azzurri" bị loại, Liên đoàn Bóng đá Canada phát động một chiến dịch đặc biệt, kêu gọi cộng đồng người gốc Italy tại Canada chuyển sang ủng hộ đội tuyển nước chủ nhà.

Thông điệp LĐBĐ Canada là "Đừng chờ thêm 4 năm nữa". Tại khu vực trước quán Cafe Diplomatico, người hâm mộ được mời mang áo Italy đến để đổi lấy áo đấu Canada hoàn toàn miễn phí.

Sự kiện thu hút đám đông lớn, với hàng dài CĐV xếp hàng chờ nhận áo mới. Đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy bầu không khí khá sôi động. Chiếc xe tải in hình áo tuyển Canada cùng dòng khẩu hiệu "Chúng tôi cần đam mê của bạn, lần này hãy khoác màu đỏ" trở thành tâm điểm.

Dù mang danh nghĩa "đổi áo", ban tổ chức thực tế không thu lại áo Italy mà chỉ đơn giản là phát miễn phí áo Canada nhằm tạo hiệu ứng lan tỏa.

Tuyển Canada đang háo hức chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với tư cách chủ nhà. Thầy trò HLV Jesse Marsch sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2026 bằng trận gặp chính Bosnia, trước khi lần lượt chạm trán Qatar và Thụy Sĩ.

