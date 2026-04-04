Chưa đá đã nghĩ thưởng, Italy trả giá đắt

Một chi tiết gây tranh cãi trong phòng thay đồ tuyển Italy trước trận thua Bosnia cho thấy sự lệch nhịp đáng lo ngại về tâm lý thi đấu.

Trước trận play-off quyết định với Bosnia hôm 1/4, tuyển Italy không chỉ đối mặt áp lực chuyên môn mà còn xuất hiện vấn đề nội bộ đáng chú ý. Ngay trong phòng thay đồ, câu chuyện về tiền thưởng cho tấm vé dự World Cup bất ngờ trở thành chủ đề được bàn tán, theo Repubblica.

Theo đó, một nhóm cầu thủ "Azzurri" chủ động tìm hiểu liệu họ có được nhận thưởng nếu giành chiến thắng tại sân Bilino Polje. Con số được nhắc đến vào khoảng 300.000 euro, chia cho 28 cầu thủ. Mỗi người có thể nhận hơn 10.000 euro.

Vấn đề không nằm ở giá trị khoản thưởng, mà ở thời điểm nó được đưa ra. Khi đội tuyển đang đứng trước trận đấu sống còn, việc bàn đến tiền bạc bị xem là thiếu tập trung và không phù hợp với hoàn cảnh.

Các cầu thủ trao đổi trực tiếp với một số thành viên ban huấn luyện. Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trong nội bộ. Không khí tại Zenica vốn đã căng thẳng càng trở nên nặng nề hơn.

Trong bối cảnh đó, HLV Gennaro Gattuso buộc phải lên tiếng. Ông can thiệp để chấm dứt tranh luận và kéo toàn đội trở lại với mục tiêu chính. Thông điệp của Gattuso rất rõ ràng: phải giành quyền dự World Cup trên sân cỏ trước, mọi thứ khác tính sau.

Tuy nhiên, những gì diễn ra sau đó lại đi theo chiều hướng tệ nhất. Italy thất bại trước Bosnia và tiếp tục lỡ hẹn với World Cup. Kết cục này khiến câu chuyện trong phòng thay đồ càng trở nên đáng suy ngẫm.

Chi tiết tưởng nhỏ, nhưng phản ánh rõ vấn đề lớn. Khi một bộ phận cầu thủ không đặt toàn bộ sự tập trung vào trận đấu, hệ quả trên sân là điều khó tránh khỏi. Với Italy, đó không chỉ là một thất bại, mà còn là dấu hiệu của sự rạn vỡ trong cách tiếp cận những trận cầu sống còn.