Vì sao các HLV giỏi người Italy từ chối đội tuyển quê hương?

Trong khi một HLV người Italy chuẩn bị dẫn dắt đội tuyển Brazil dự World Cup, bóng đá xứ mỳ ống vừa trải qua một nỗi tủi hổ vô cùng lớn khi lần thứ 3 liên tiếp vắng mặt.

Ancelotti thà đến Brazil còn hơn ở Italy.

Đội tuyển quốc gia Italy lại một lần nữa gục ngã tại vòng loại, đánh dấu kỳ World Cup thứ ba liên tiếp họ phải ngồi nhà xem giải đấu lớn nhất hành tinh qua màn ảnh nhỏ. Nỗi đau vắng mặt từ năm 2018, 2022 và giờ là 2026 khiến rất nhiều người hâm mộ cùng giới chuyên môn tin rằng bóng đá Italy thực sự rơi xuống đáy của vực thẳm.

Bóng đá Italy vẫn còn chất xám giá trị

Nhận định này hoàn toàn có cơ sở, nhất là khi nhìn vào màn trình diễn thảm hại của các câu lạc bộ Italy tại đấu trường châu Âu thời gian gần đây. Lấy ví dụ tại UEFA Champions League mùa giải 2025/26, các đại diện Serie A trải qua những trận đấu vô cùng thất vọng. Nhà vô địch Napoli xếp tận thứ 30 vòng phân hạng, Inter Milan, Juventus đều sớm dừng bước từ vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên trước các đội đàn em Bodo/Glimt hay Galatasaray. Riêng Atalanta khá hơn là vào vòng 1/8 để nhận thất bại ê chề 2-10 trước Bayern Munich.

Tuy nhiên, giữa bức tranh ảm đạm đó, dư luận lại quên mất một tài sản vô giá mà nền túc cầu Italy vẫn đang sở hữu: chất xám trên băng ghế chỉ đạo. Các HLV Italy có thể không còn hô mưa gọi gió trên sân như hồi đầu thế kỷ, nhưng họ vẫn gặt hái vô số thành công rực rỡ trong môi trường bóng đá hiện đại khốc liệt.

Điển hình nhất chính là Carlo Ancelotti. Sau khi đưa Real Madrid bước lên đỉnh vinh quang với hai chức vô địch Champions League thứ 14 và 15, chiến lược gia lão luyện này tạo ra một bước ngoặt lớn. Ông gật đầu đồng ý tiếp quản chiếc ghế nóng của đội tuyển Brazil để hướng tới kỳ World Cup 2026, chính thức phá vỡ truyền thống chỉ sử dụng HLV nội lâu đời của đội bóng xứ Samba.

Sự xuất sắc của các chiến lược gia người Italy tiếp tục được khẳng định mạnh mẽ ở cấp độ CLB. Đội bóng nước Anh, Chelsea vừa giành được chức vô địch FIFA Club World Cup lần đầu tiên trong lịch sử dưới bàn tay nhào nặn của HLV Enzo Maresca.

Gần nhất là trường hợp của Roberto De Zerbi. Sau những kết quả thi đấu đáng thất vọng dưới triều đại của Thomas Frank và Igor Tudor, ban lãnh đạo "Gà trống" quyết định trải thảm đỏ mời một bộ óc chiến thuật người Italy khác là De Zerbi về nắm quyền kiểm soát đội bóng.

Gattuso đã phải ra đi khi không thể hiện được khả năng

Cần đổi bộ não điều hành

Nghịch lý xót xa nằm ở chỗ, những khối óc ưu tú nhất này lại không hề có ý định quay về dẫn dắt đội tuyển quốc gia Italy. Trường hợp của HLV Carlo Ancelotti để lại nhiều sự tiếc nuối nhất cho người hâm mộ quê nhà.

Chiến lược gia này hiểu rõ chân tơ kẽ tóc từng nét đặc trưng của bóng đá quê hương. Thêm vào đó, ông sở hữu kinh nghiệm dày dạn cùng sự am hiểu sâu sắc về các nền bóng đá hàng đầu châu Âu sau khi đã vươn lên ngôi vị cao nhất tại các giải Đức, Pháp, Anh và Tây Ban Nha.

Dù hội tụ đủ mọi yếu tố hoàn hảo, ông thà xách hành lý sang Nam Mỹ làm việc cho đội tuyển Brazil, thay vì chờ cơ hội quay về phục vụ đội bóng nơi mình sinh ra.

Quyết định dứt áo ra đi của những con người tài năng này cho thấy họ cảm thấy ngần ngại, thậm chí từ chối làm việc cùng LĐBĐ Italy. Người hâm mộ có thể lờ mờ đoán được nguyên nhân đằng sau sự lảng tránh này nếu nhìn lại cách làm việc của thượng tầng.

Một minh chứng tiêu biểu là bản kế hoạch phát triển bóng đá chi tiết dài 900 trang đầy tâm huyết của huyền thoại Roberto Baggio từng bị giới chức trách bỏ xó không thương tiếc. Sự thiếu định hướng rõ ràng cùng cách vận hành yếu kém từ những người đứng đầu đã bào mòn hoàn toàn niềm tin của những người làm chuyên môn thực thụ.

Cái được lớn nhất sau thất bại đau đớn tại chiến dịch vòng loại lần này là giọt nước tràn ly, buộc nền bóng đá Italy phải thực hiện một cuộc thanh lọc toàn diện. Sự ra đi của HLV Gennaro Gattuso là tất yếu, còn việc toàn bộ bộ sậu lãnh đạo của liên đoàn, bao gồm trưởng đoàn Gianluigi Buffon và chủ tịch LĐBĐ Italy, Gabriele Gravina từ chức là điều không thể khác.

Dù vậy, trong tương lai gần, bóng đá Italy khó lòng trông chờ vào phép màu để đột nhiên sản sinh ra một lứa cầu thủ xuất chúng. Thứ khả thi hơn là tìm kiếm một HLV thực sự tài năng để định hình lại lối chơi cho đội tuyển.

Nếu vẫn không thể thuyết phục được những chiến lược gia đồng hương xuất sắc trở về, LĐBĐ Italy nên học hỏi chính cách làm của người Brazil hiện tại: gạt bỏ lòng kiêu hãnh và đi tìm một HLV giỏi người nước ngoài.