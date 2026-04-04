Bóng đá Italy nguy cơ tụt khỏi bản đồ thế giới

Ba kỳ World Cup liên tiếp vắng mặt buộc bóng đá Italy phải thay đổi tận gốc, từ đào tạo trẻ, sân vận động đến chính sách tài chính.

Tuyển Italy lần thứ ba liên tiếp lỡ World Cup.

Bóng đá Italy không còn đứng trước một cuộc khủng hoảng thông thường. Sau ba lần liên tiếp lỡ hẹn World Cup và chuỗi mùa giải kém ấn tượng của các CLB tại châu Âu, hệ thống từng là niềm tự hào của cả nền bóng đá đang lộ rõ dấu hiệu tụt hậu.

Áp lực cải tổ là không thể tránh khỏi. Nhưng điều quan trọng không nằm ở tốc độ, mà ở chiều sâu. Những giải pháp ngắn hạn có thể xoa dịu dư luận, nhưng không đủ để cứu vãn cả một hệ thống đang có vấn đề từ gốc rễ.

Người kế nhiệm vị trí Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Italy (FIGC) sẽ phải đối mặt với một thực tế khắc nghiệt. Không có phép màu nào ở đây. Chỉ có những quyết định khó khăn và một lộ trình dài hơi.

Đào tạo trẻ: Nút thắt lớn nhất của hệ thống

Câu chuyện bắt đầu từ đào tạo trẻ. Đây là nền tảng của mọi nền bóng đá, nhưng lại là điểm yếu kéo dài của Italy trong nhiều năm qua.

Trong bối cảnh luật lao động của Liên minh châu Âu bảo vệ quyền tự do di chuyển, việc ép buộc các CLB sử dụng cầu thủ nội gần như không khả thi. Bóng đá Italy không thể đi ngược xu thế chung.

Vì vậy, hướng đi được lựa chọn là khuyến khích thay vì áp đặt. Trước vòng play-off World Cup, cựu Chủ tịch LĐBĐ Italy, Gabriele Gravina từng trình bày một dự án kỹ thuật nhằm cải tổ hệ thống đào tạo trẻ. Đây là kế hoạch dài hạn, đặt nền móng cho việc tái thiết lực lượng.

HLV Gennaro Gattuso đã từ chức sau khi tuyển Italy hụt vé dự World Cup 2026.

Song song, Serie A cũng đã áp dụng cơ chế ưu đãi với các CLB sử dụng cầu thủ Italy dưới 23 tuổi. Điểm đáng chú ý là chi phí và khấu hao liên quan đến nhóm cầu thủ này không bị tính vào chỉ số chi phí lao động mở rộng, yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến việc cấp phép thi đấu.

Đây là bước đi mang tính khuyến khích rõ ràng. Tuy nhiên, trong một giải đấu chịu ảnh hưởng lớn từ cầu thủ nước ngoài, những biện pháp hiện tại vẫn bị đánh giá là chưa đủ mạnh.

Bài toán đặt ra cho FIGC trong giai đoạn tới là tìm ra cơ chế hiệu quả hơn. Không chỉ để tạo cơ hội, mà còn phải đảm bảo cầu thủ trẻ có thể phát triển và cạnh tranh thực sự.

Sân vận động và chính trị: Bài toán tiền và quyền lực

Nếu đào tạo trẻ là nền móng, thì hạ tầng và tài chính là phần thân của cả hệ thống. Và ở hai khía cạnh này, bóng đá Italy đang đối diện những vấn đề kéo dài nhiều năm.

Tình trạng xuống cấp của các sân vận động là một thực tế khó phủ nhận. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm của người hâm mộ, mà còn tác động trực tiếp đến giá trị thương mại của giải đấu, đặc biệt trong việc bán bản quyền truyền hình.

Việc xây mới hoặc cải tạo sân gặp nhiều rào cản, chủ yếu đến từ thủ tục hành chính phức tạp. Đây là điểm nghẽn lớn khiến các dự án bị kéo dài hoặc không thể triển khai.

Trong ngắn hạn, khó có thể kỳ vọng những thay đổi mang tính đột phá, kể cả với các kế hoạch hướng tới Euro 2032. Nhưng về dài hạn, việc đơn giản hóa thủ tục và tạo cơ chế thu hút đầu tư là điều bắt buộc.

Bóng đá Italy đang tụt lại.

Ở đây, vai trò của chính phủ trở nên then chốt. Bóng đá không thể tự giải quyết bài toán hạ tầng nếu thiếu sự hỗ trợ từ cấp quản lý.

Không chỉ dừng lại ở sân vận động, vấn đề tài chính cũng là một áp lực lớn. Dù được xem là ngành có đóng góp đáng kể cho nền kinh tế, bóng đá Italy vẫn chưa nhận được sự hỗ trợ tương xứng.

Sau đại dịch Covid-19, nhiều cam kết đã được đưa ra. Nhưng trên thực tế, nguồn lực hỗ trợ vẫn rất hạn chế. Trong khi đó, khoảng cách giữa Serie A và các giải đấu hàng đầu châu Âu ngày càng bị nới rộng.

Một trong những giải pháp được đề xuất là áp dụng cơ chế “bản quyền cá cược”. Theo đó, một phần doanh thu từ các hoạt động cá cược liên quan đến bóng đá sẽ được trích lại để tái đầu tư cho hệ thống.

Bên cạnh đó, việc điều chỉnh Nghị định Dignity cũng được đặt ra. Dữ liệu cho thấy quy định hiện tại chưa giúp giảm cá cược bất hợp pháp như kỳ vọng.

Ngoài ra, các ưu đãi tài chính, đặc biệt là tín dụng thuế dành cho những nhà đầu tư vào học viện trẻ và sân vận động, cũng được xem là hướng đi cần thiết.

Bóng đá Italy đang đối diện một bài toán lớn, nơi mọi vấn đề đều liên kết chặt chẽ với nhau. Không có giải pháp đơn lẻ nào có thể tạo ra khác biệt.

Con đường phía trước chắc chắn sẽ nhiều khó khăn. Nhưng nếu không bắt đầu từ bây giờ, nền bóng đá từng 4 lần vô địch World Cup có nguy cơ bị bỏ lại phía sau trong cuộc đua toàn cầu.