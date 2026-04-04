Người đẹp mắng Italy vô dụng ngay trên sóng TV

  • Thứ bảy, 4/4/2026 18:53 (GMT+7)
Một lời chỉ trích trên sóng truyền hình của Ilary Blasi nhanh chóng lan truyền, nhưng nó đại diện cho tâm trạng thất vọng của dư luận Italy những ngày gần đây.

Vợ cũ của Francesco Totti thẳng thừng chỉ trích tuyển Italy trên sóng truyền hình.

Bóng đá Italy chưa kịp nguôi nỗi đau bị Bosnia loại khỏi hành trình đến với World Cup 2026 thì lại tiếp tục dậy sóng vì một phát ngôn trên truyền hình. Ilary Blasi, người dẫn chương trình Grande Fratello Vip, trở thành tâm điểm khi buột miệng nhận xét về đội tuyển quốc gia trong lúc trò chuyện với các thí sinh.

"Đúng là đau đớn thật, cuối cùng thì mấy 'kẻ vô dụng' lại chính là họ", Blasi nói. Câu nói ấy rất ngắn nhưng nhanh chóng lan rộng trên mạng xã hội, trở thành chủ đề bàn tán chỉ sau vài giờ.

Blasi vốn không phải là người gắn bó sâu với bóng đá. Cô nhiều lần khẳng định mình chỉ là người yêu đội tuyển Italy. Blasi từng đồng hành cùng chồng cũ Francesco Totti tại các giải đấu lớn như World Cup 2002, EURO 2004 và đặc biệt là World Cup 2006, năm Italy lên ngôi vô địch.

Chính vì vậy, phát biểu lần này gây chú ý không chỉ bởi nội dung, mà còn bởi thời điểm nhạy cảm. Tuyển Italy vừa trải qua thêm một cú sốc lớn, khiến tâm lý người hâm mộ trở nên nặng nề.

Đây không phải lần đầu Blasi sử dụng cách diễn đạt tương tự trên sóng trực tiếp. Tuy nhiên, trước đây cô chưa từng áp dụng với đội tuyển quốc gia trong hoàn cảnh căng thẳng như hiện tại.

Phản ứng trên mạng xã hội chia thành nhiều chiều. Một số người xem đây là lời nói vui phản ánh sự thất vọng chung. Số khác cho rằng phát ngôn như vậy là không phù hợp khi nhắm vào các cầu thủ.

Dù vậy, không thể phủ nhận sức lan tỏa của câu nói này. Chỉ ít phút sau khi được phát sóng, cụm từ Blasi sử dụng đã trở thành xu hướng tại Italy.

Đào Trần

Italy Ilary Blasi Francesco Totti World Cup

