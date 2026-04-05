'Ở Italy, Yamal chỉ được đá Serie B'

  • Chủ nhật, 5/4/2026 18:00 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Huyền thoại Jurgen Klinsmann cho rằng tư duy bảo thủ và việc quay lưng với các tài năng trẻ là vấn đề lớn của bóng đá Italy.

Yamal được cho là khó tỏa sáng nếu sinh ra ở Italy.

Chia sẻ trên Rai Italy, cựu tiền đạo người Đức cho rằng gốc rễ của vấn đề nằm ở sự thiếu hụt thủ lĩnh, chất lượng kỹ thuật suy giảm và đặc biệt là niềm tin hạn chế dành cho các cầu thủ trẻ.

Ông thẳng thắn nhận định: "Italy phải trả giá vì không có những nhà lãnh đạo đúng nghĩa, không có những cầu thủ kỹ thuật xuất sắc và thiếu niềm tin vào thế hệ trẻ. Những tài năng như Lamine Yamal hay Jamal Musiala có lẽ chỉ được chơi ở Serie B để tích lũy kinh nghiệm".

Klinsmann còn chỉ ra những vấn đề mang tính hệ thống của bóng đá Italy. Theo ông, tư duy chiến thuật quá nặng tính an toàn đang kìm hãm sự phát triển. "Văn hóa chiến thuật cũng là một rào cản. Nhiều HLV, kể cả hiện tại, vẫn ưu tiên không thua hơn là tìm cách giành chiến thắng bằng mọi giá. Và đó là lý do dẫn đến những kết quả như hôm nay", ông nhấn mạnh.

Cựu danh thủ 59 tuổi thừa nhận ông bị ảnh hưởng tinh thần sau khi chứng kiến thất bại của Italy, đặc biệt khi có nhiều bạn bè thân thiết là người Italy đang sinh sống tại Los Angeles.

Những lời cảnh báo từ Klinsmann gióng lên hồi chuông về cuộc khủng hoảng bản sắc và định hướng phát triển của bóng đá Italy. Nền bóng đá từng là biểu tượng của đỉnh cao châu Âu, nhưng lần thứ 3 liên tiếp không có vé dự World Cup.

