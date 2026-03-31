Tiềm năng to lớn của Yamal

HLV Luis de la Fuente khẳng định Lamine Yamal chưa đạt đỉnh, dù đã trở thành nhân tố ngày càng quan trọng của ĐTQG Tây Ban Nha.

Yamal vẫn đang tiến bộ từng ngày.

Yamal đang có bước tiến rõ rệt kể từ khi ra mắt đội tuyển. Anh được đánh giá cao ở khả năng tạo đột biến, tốc độ và sức ảnh hưởng lên lối chơi.

Theo HLV Luis de la Fuente, mỗi ngày trôi qua, vai trò của cầu thủ trẻ này trong đội hình La Roja càng lớn hơn, bất chấp tuổi đời còn rất trẻ.

"Cậu ấy giỏi hơn hai năm trước, nhưng vẫn chưa bằng hai năm tới", nhận định của De la Fuente cho thấy niềm tin lớn dành cho Lamine Yamal, cầu thủ đang nổi lên như hạt nhân mới của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trước trận giao hữu với Ai Cập, chiến lược gia này nhấn mạnh tài năng 18 tuổi vẫn còn nhiều dư địa phát triển. HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha cũng cho rằng Yamal đang ở trạng thái thể lực tốt. Ông mô tả cầu thủ thuộc biên chế Barcelona là nhanh, bền và đang trải qua một trong những giai đoạn tốt nhất sự nghiệp.

Trước những lo ngại về việc Yamal phải thi đấu liên tục cho cả CLB lẫn đội tuyển, De la Fuente tỏ ra dứt khoát. Ông khẳng định trách nhiệm của mình là xây dựng đội hình chiến thắng, thay vì ưu tiên lợi ích của bất kỳ CLB nào.

Việc có nhiều cầu thủ Barcelona góp mặt trong đội tuyển, theo ông, là tín hiệu tích cực cho bóng đá Tây Ban Nha. Các cầu thủ đều đối mặt rủi ro như nhau, bất kể họ đến từ CLB nào.

Trận đấu với Ai Cập cũng là bước thử cuối trước khi công bố danh sách dự World Cup. De la Fuente cho biết ông đã xác định bộ khung khoảng 20-22 cầu thủ, nhưng vẫn để ngỏ cơ hội cho những cái tên cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, Yamal không chỉ là một tài năng trẻ, mà đang dần trở thành trụ cột. Và như cách HLV De la Fuente nhấn mạnh, điều đáng chờ đợi nhất vẫn còn ở phía trước.

