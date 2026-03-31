Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Tiềm năng to lớn của Yamal

  • Thứ ba, 31/3/2026 06:36 (GMT+7)
HLV Luis de la Fuente khẳng định Lamine Yamal chưa đạt đỉnh, dù đã trở thành nhân tố ngày càng quan trọng của ĐTQG Tây Ban Nha.

Yamal đang có bước tiến rõ rệt kể từ khi ra mắt đội tuyển. Anh được đánh giá cao ở khả năng tạo đột biến, tốc độ và sức ảnh hưởng lên lối chơi.

Theo HLV Luis de la Fuente, mỗi ngày trôi qua, vai trò của cầu thủ trẻ này trong đội hình La Roja càng lớn hơn, bất chấp tuổi đời còn rất trẻ.

"Cậu ấy giỏi hơn hai năm trước, nhưng vẫn chưa bằng hai năm tới", nhận định của De la Fuente cho thấy niềm tin lớn dành cho Lamine Yamal, cầu thủ đang nổi lên như hạt nhân mới của đội tuyển Tây Ban Nha.

Trước trận giao hữu với Ai Cập, chiến lược gia này nhấn mạnh tài năng 18 tuổi vẫn còn nhiều dư địa phát triển. HLV trưởng tuyển Tây Ban Nha cũng cho rằng Yamal đang ở trạng thái thể lực tốt. Ông mô tả cầu thủ thuộc biên chế Barcelona là nhanh, bền và đang trải qua một trong những giai đoạn tốt nhất sự nghiệp.

Trước những lo ngại về việc Yamal phải thi đấu liên tục cho cả CLB lẫn đội tuyển, De la Fuente tỏ ra dứt khoát. Ông khẳng định trách nhiệm của mình là xây dựng đội hình chiến thắng, thay vì ưu tiên lợi ích của bất kỳ CLB nào.

Việc có nhiều cầu thủ Barcelona góp mặt trong đội tuyển, theo ông, là tín hiệu tích cực cho bóng đá Tây Ban Nha. Các cầu thủ đều đối mặt rủi ro như nhau, bất kể họ đến từ CLB nào.

Trận đấu với Ai Cập cũng là bước thử cuối trước khi công bố danh sách dự World Cup. De la Fuente cho biết ông đã xác định bộ khung khoảng 20-22 cầu thủ, nhưng vẫn để ngỏ cơ hội cho những cái tên cạnh tranh.

Trong bối cảnh đó, Yamal không chỉ là một tài năng trẻ, mà đang dần trở thành trụ cột. Và như cách HLV De la Fuente nhấn mạnh, điều đáng chờ đợi nhất vẫn còn ở phía trước.

Cầu thủ gây sốt vì quá giống Yamal

Rikelme De Almeida trở thành hiện tượng khi sở hữu ngoại hình giống đến khó tin với Lamine Yamal.

09:47 28/3/2026

Yamal cùng đồng đội phô diễn sức mạnh

Rạng sáng 28/3, Tây Ban Nha đánh bại Serbia 3-0 ở trận giao hữu tại Villarreal.

05:12 28/3/2026

Sao trẻ Barca nổi giận khi bị thay ra

Lamine Yamal và Fermín López công khai sự không hài lòng với quyết định thay người của HLV Hansi Flick.

13:09 24/3/2026

Barcelona đang có trong tay bộ 3 'MSN' mới Sự bùng nổ của Lamine Yamal, Robert Lewandowski và Raphinha mang đến cho Barcelona bộ 3 nguyên tử mới đủ sức hủy diệt bất kỳ đối thủ nào.

Những cuốn sách hay về thể thao

Tủ sách thể thao mang tới những câu chuyện thể thao quá khứ và hiện tại, những bí mật hậu trường, những giải đấu, ký ức của những cựu danh thủ, HLV, các huyền thoại như Sir Alex Ferguson, Steven Gerrard, Park Hang-seo, Lê Công Vinh...

Đào Trần

Yamal Luis de la Fuente Tuyển Tây Ban Nha Lamine Yamal Barcelona

    Đọc tiếp

    Tottenham lun bai hinh anh

    Tottenham lụn bại

    20 phút trước 07:00 31/3/2026

    0

    Tottenham đang rơi vào tình thế báo động khi nguy cơ rớt hạng Premier League ngày càng hiện hữu.

    Mac Allister gay bao voi ao Real Madrid hinh anh

    Mac Allister gây bão với áo Real Madrid

    21 phút trước 07:00 31/3/2026

    0

    Tiền vệ Alexis Mac Allister bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải hình ảnh mặc áo đấu huyền thoại của Zinedine Zidane trong màu áo Real Madrid.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý