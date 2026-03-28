Yamal cùng đồng đội phô diễn sức mạnh

Rạng sáng 28/3, Tây Ban Nha đánh bại Serbia 3-0 ở trận giao hữu tại Villarreal.

Tây Ban Nha thắng dễ trên sân nhà.

Bước vào màn so tài với thành tích chỉ thua 1 trong 26 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Luis de la Fuente nhanh chóng áp đặt thế trận. Dù Alex Baena bỏ lỡ cơ hội ngon ăn ở đầu trận, Tây Ban Nha không mất nhiều thời gian để khai thông bế tắc. Phút 17, Fermín Lopez tung đường chuyền tinh tế để Oyarzabal dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số.

Thế trận sau đó hoàn toàn thuộc về đội khách. Lamine Yamal suýt nhân đôi cách biệt với cú sút đưa bóng dội cột, trong khi Fermin tiếp tục thử thách thủ môn Vanja Milinkovic-Savic. Sức ép liên tục cuối cùng cũng được cụ thể hóa ở phút 43, khi Oyarzabal hoàn tất cú đúp bằng cú dứt điểm hiểm hóc từ rìa vùng cấm, nâng tổng đóng góp của anh lên 17 bàn thắng và kiến tạo chỉ trong 10 trận gần nhất cho đội tuyển.

Sang hiệp hai, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ nhưng vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận. Serbia chỉ tạo ra được một cơ hội đáng kể khi Filip Kostic buộc Unai Simon phải trổ tài cứu thua. Phút 70, cầu thủ ra mắt Victor Munoz ghi dấu ấn với pha dứt điểm má ngoài đẹp mắt, ấn định chiến thắng 3-0 sau đường kiến tạo của Ferran Torres.

2h ngày 1/4, "La Roja" có trận giao hữu với Ai Cập. Đây cũng là màn chuẩn bị cuối cùng của đại diện đến từ bán đảo Iberia, trước khi chính thức bước vào chiến dịch chinh phục ngôi vương thế giới tại Mỹ vào tháng 6.