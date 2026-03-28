Cầu thủ gây sốt vì quá giống Yamal

Rikelme De Almeida trở thành hiện tượng khi sở hữu ngoại hình giống đến khó tin với Lamine Yamal.

Ngoại hình của cầu thủ trẻ thoạt nhìn như một bản sao của Yamal. Ảnh: Instagram.

Một cái tên ít người biết bất ngờ được nhắc đến dày đặc trên mạng xã hội là Rikelme De Almeida. Cầu thủ 15 tuổi thuộc biên chế Athletico Paranaense ở Brazil và khoác áo các đội trẻ tuyển Mỹ. Anh gây chú ý không phải vì màn trình diễn, mà bởi ngoại hình gần như trùng khớp với Lamine Yamal.

Những bức ảnh so sánh lan truyền nhanh chóng. Từ gương mặt, kiểu tóc đến thần thái trên sân, Rikelme khiến nhiều người liên tưởng ngay đến ngôi sao trẻ của Barcelona. Sự tương đồng này tạo ra hiệu ứng mạnh, đặc biệt trong bối cảnh Yamal đang là một trong những tài năng nổi bật nhất châu Âu.

Câu chuyện càng trở nên thú vị khi cả hai cùng có chung thần tượng là Neymar. Điều đó giúp người hâm mộ dễ dàng đặt Rikelme vào một “khuôn mẫu” quen thuộc, dù sự nghiệp của anh chỉ mới bắt đầu.

Ở tuổi 15, Rikelme đang trong quá trình hoàn thiện. Anh được đào tạo tại Brazil, môi trường vốn nổi tiếng với việc phát triển các cầu thủ kỹ thuật. Đồng thời, việc góp mặt trong hệ thống các đội trẻ tuyển Mỹ mang lại thêm cơ hội phát triển ở cấp độ quốc tế.

Ngoại hình của Rikelme khá giống Yamal (trái).

Dù vậy, sự chú ý hiện tại chủ yếu đến từ yếu tố hình ảnh. Rikelme chưa tạo dấu ấn rõ rệt về chuyên môn ở cấp độ cao. Khoảng cách giữa một hiện tượng mạng và một ngôi sao thực thụ vẫn còn rất lớn.

Trường hợp của Rikelme cho thấy sức lan tỏa của bóng đá hiện đại không chỉ nằm ở sân cỏ. Một chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành điểm bùng nổ truyền thông. Nhưng để duy trì sự quan tâm lâu dài, tài năng vẫn là yếu tố quyết định.

Rikelme De Almeida có thể bắt đầu bằng sự tò mò của người hâm mộ, nhưng tương lai của anh sẽ phụ thuộc vào những gì thể hiện trên sân, chứ không phải ở những so sánh bên ngoài.

